Gần 70 nghìn đoàn viên, thanh niên thi tìm hiểu về 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai, đôn đốc cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến tìm hiểu về 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ghi nhận những cố gắng của các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trong thời gian qua, nhất là một số đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo, lồng ghép hoạt động tuyên truyền và vận động đoàn viên, thanh niên, nhân dân cả nước hưởng ứng cuộc thi gắn với các nội dung, nhiệm vụ khác của đơn vị mình.

Tuy vậy, còn rất nhiều đơn vị chưa quan tâm và triển khai cuộc thi, dẫn đến việc số lượng thí sinh tham gia và số lượt thi sau 9 tuần vẫn chưa đạt được như kỳ vọng.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức chặng 1 của cuộc thi diễn ra trong 23 tuần tương ứng với 23 chủ đề, từ ngày 14/5/2025 đến ngày 14/10/2025. Tuy nhiên, vì lý do khách quan, đến ngày 2/6/2025, Trung ương Đoàn và Ủy ban Văn hóa và xã hội của Quốc hội tổ chức phát động Cuộc thi và bắt đầu tuần 1, chặng 1 cuộc thi. Vì vậy, để đảm bảo chặng 1 cuộc thi diễn ra trong đúng 23 tuần thi như dự kiến, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thông báo về việc điều chỉnh thời gian kết thúc chặng 1 cuộc thi đến 23h59 ngày 11/11/2025.

Đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Để triển khai cuộc thi trong giai đoạn tới, đạt được kết quả cao, Ban Bí thư đề nghị các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc căn cứ bảng phân bổ chỉ tiêu (gửi kèm theo kết luận) xây dựng phương án triển khai thực hiện cuộc thi phù hợp với thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, thể lệ và cách thức tham gia cuộc thi bằng nhiều hình thức và kênh thông tin của địa phương, đơn vị. Tổ chức hướng dẫn và vận động cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi.

Nghiên cứu tổ chức các hình thức tuyên truyền, hình thức thi phù hợp với các nhóm đối tượng thanh niên cụ thể. Đối với thanh niên lực lượng vũ trang tổ chức thi tập trung tại các buổi sinh hoạt tối tại đơn vị, đối với thanh thiếu nhi khối trường học lồng ghép tổ chức tại các buổi sinh hoạt hè, sinh hoạt ngoại khóa; đối với khối công chức, viên chức, thanh niên công nhân phát động thi đồng loạt vào một ngày bất kỳ trong tuần... Khuyến khích đoàn viên, thanh niên tham gia thi nhiều lượt để đạt được kết quả tốt nhất.

Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chủ động và tăng cường phối hợp với hội đồng nhân dân cùng cấp, đoàn đại biểu Quốc hội cùng cấp, các sở, ngành, đơn vị có liên quan để triển khai hiệu quả cuộc thi. Có cơ chế rà soát, họp chỉ đạo hàng tuần đối với các cơ sở đoàn trực thuộc, kịp thời nắm bắt, rà soát, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc để đông đảo đoàn viên, thanh niên biết và tham gia cuộc thi.

Căn cứ vào kết quả thi hằng tuần kịp thời có hình thức biểu dương, khích lệ phù hợp đối với các cơ sở đoàn trực thuộc có lượng thí sinh tham gia đông đảo và số lượt thi cao, cá nhân có thành tích cao của đơn vị.

