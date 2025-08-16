Vượt trăm km đường núi, mang niềm vui đến trẻ vùng cao trước thềm năm học mới

TPO - Những bạn trẻ Đà Nẵng “phượt” cả trăm cây số, lội bộ nhiều con dốc núi dựng đứng để trao tận tay những món quà cho em nhỏ nóc Tak Pang, xã Trà Tập, TP Đà Nẵng trước thềm năm học mới.
Những ngày cuối tuần, tuổi trẻ hai xã Đồng Dương và Thăng Phú, TP Đà Nẵng phối hợp với đoàn Thiện nguyện Phan Đức tổ chức chương trình thiện nguyện “Cùng em đến trường” tại nóc Tak Pang, xã Trà Tập, TP. Đà Nẵng.
Nóc Takpang là nơi địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, đời sống bà con và các em học sinh còn thiếu thốn. Nhiều em vẫn phải đi bộ hàng giờ để đến lớp, sách vở và đồ dùng học tập không đủ, quần áo còn mỏng manh trước những ngày mưa gió. Thấu hiểu điều đó, nhóm bạn trẻ đã cùng nhau vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và đoàn viên, thanh niên chung tay đóng góp.
Đoàn trao tặng 80 cuốn vở, 40 cặp sách cùng nhiều đồ dùng học tập cho các em nhỏ chuẩn bị bước vào năm học mới. Ngoài ra, trao tặng 23 suất quà cho các hộ dân bao gồm chăn mền, chiếu và nhu yếu phẩm; trao tặng 2.500 cây quế cho bà con phát triển kinh tế. Món quà đặc biệt nữa là 70 lá cờ để bà con treo dịp lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới.
Nhóm bạn trẻ tự tay vào bếp nấu tặng 200 suất cà ri bánh mì “đãi” bà con, ngoài ra còn hớt tóc miễn phí cho trẻ .
“Hơn cả vật chất, đó là tình cảm, là niềm tin gửi gắm tới các em rằng ở nơi xa xôi này, vẫn luôn có những tấm lòng quan tâm, sẻ chia. Chúng tôi hy vọng những món quà nhỏ sẽ tiếp thêm động lực để các em học tập tốt, vươn lên thay đổi tương lai” – anh Phan Văn Đức chia sẻ.
Trưởng nóc Hồ Văn Táo cho hay, đời sống bà con trên này còn nhiều khó khăn. Dù địa hình hiểm trở nhưng các bạn trẻ không quản ngại đến với bà con, tặng nhiều phần quà ý nghĩa khiến cả làng rất vui và hạnh phúc.