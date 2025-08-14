Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Thanh niên Công an Cần Thơ tặng nhà 19/8 cho chiến sĩ khó khăn

TPO - Ngày 14/8, Ban Thanh niên Công an TP. Cần Thơ phối hợp với các đơn vị tổ chức khánh thành và bàn giao căn nhà công trình thanh niên tặng gia đình 3 chiến sĩ, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đây là hoạt động của Ban Thanh niên Công an TP. Cần Thơ chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025), các sự kiện lớn của đất nước và địa phương.

hinh-2.jpg
Bàn giao Ngôi nhà 19/8 cho gia đình binh nhì Huỳnh Hồng Hà, chiến sĩ nghĩa vụ tại Trại tạm giam số 1, Công an TP. Cần Thơ.

Mỗi căn nhà được hỗ trợ kinh phí xây dựng 70 triệu đồng, từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Cần Thơ. Ba căn nhà được hỗ trợ xây tặng gia đình 3 chiến sĩ, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại Công an TP. Cần Thơ.

Nhận căn nhà mới, anh Nguyễn Hùng Dũng, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ấp Bình Xuân, xã Phong Điền (TP. Cần Thơ) bày tỏ niềm vui, xúc động bởi từ nay có được mái ấm vững chãi, không còn phải lo cảnh mưa dột.

Còn Binh nhì Huỳnh Hồng Hà - chiến sĩ nghĩa vụ tại Trại tạm giam số 1 - Công an TP. Cần Thơ có gia cảnh khó khăn, cha mắc bệnh không lao động được, mẹ già yếu phải mưu sinh bằng nghề bán vé số. Nhiều năm qua, gia đình sống trong căn nhà tạm bợ dột trên, hở dưới. Căn nhà mới được trao tặng giúp gia đình anh Hà với bớt khó khăn, cực nhọc, yên tâm phấn đấu, cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.

Đại úy Nguyễn Thanh Thái - Phó Ban Thanh niên Công an TP. Cần Thơ cho biết, quyên góp tặng nhà cho chiến sĩ khó khăn đã trở thành hoạt động thường niên. Qua đó hun đúc tinh thần tương ái, sẻ chia khó khăn của tuổi trẻ Công an Thành phố, tiếp sức cho gia đình đồng chí, đồng đội sớm ổn định cuộc sống. Qua đó, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thời gian tới, Ban Thanh niên Công an TP. Cần Thơ dự kiến khánh thành, bàn giao thêm 5 căn nhà ủng hộ gia đình chiến sĩ, nhân dân khó khăn, trong đó có 1 căn nhà Đại đoàn kết và 4 Ngôi nhà 19/8.

hinh-4.jpg
Bàn giao Ngôi nhà 19/8 cho anh Nguyễn Hùng Dũng, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở xã Phong Điền, TP. Cần Thơ.
Hòa Hội
#Công an #19/8 #kỷ niệm #chiến sĩ #khó khăn

