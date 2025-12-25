Phát huy vai trò hạt nhân trí tuệ, góp sức cho ‘bộ tổng tham mưu chiến lược’

TPO - Chị Nguyễn Phạm Duy Trang mong muốn, tuổi trẻ các cơ quan Đảng Trung ương phải là tấm gương sáng nhất, tiêu biểu nhất về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, mang trong mình lý tưởng cao đẹp, luôn trăn trở để có những văn bản tham mưu sắc bén nhất, những hành động quyết liệt nhất vì sự lớn mạnh của Đảng và sự phồn vinh của đất nước.

Chiều 25/12, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Đại biểu tham dự đại hội.

﻿ Lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu khai mạc phiên trọng thể, chị Trần Thị Ngọc Quỳnh - Bí thư Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng T.Ư khẳng định, đại hội đánh dấu bước khởi đầu của một mô hình tổ chức Đoàn mới, thống nhất và phát huy lực lượng đoàn viên, thanh niên đang công tác, học tập trong các cơ quan Đảng Trung ương. Đây là đội ngũ thanh niên đang trực tiếp tham gia, hoặc chuẩn bị tham gia vào các lĩnh vực công tác tham mưu chiến lược, xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng.

Chính vì vậy, đại hội không chỉ có ý nghĩa về mặt tổ chức, mà còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, đặt nền móng cho việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tiêu biểu trong các cơ quan Đảng Trung ương.

Trước yêu cầu đó, tổ chức Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương cần sớm khẳng định rõ vai trò là môi trường chính trị quan trọng để giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên; là nơi hun đúc lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng niềm tin, ý chí và khát vọng cống hiến; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh - Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng T.Ư phát biểu khai mạc phiên trọng thể.

Nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương cho biết, từ yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, thực hiện chủ trương của Đảng về “tập trung xây dựng các cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Trung ương thực sự là hạt nhân trí tuệ, là "bộ tổng tham mưu chiến lược", tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, tư duy chiến lược và phương pháp làm việc khoa học, hiện đại.

Đây là lực lượng xung kích, tiên phong, năng động, sáng tạo, góp phần “đổi mới mạnh mẽ hoạt động của các ban, cơ quan của Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tham mưu chiến lược cho Trung ương”.

Theo bà Vân, mỗi đoàn viên, thanh niên cần đóng góp thiết thực vào nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xây dựng và hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Các phong trào hành động cách mạng phải được thiết kế theo hướng “đúng việc - trúng nhu cầu - rõ sản phẩm - đo được hiệu quả”, tránh hình thức, hành chính hóa, mang tính bề nổi, chung chung; qua đó khẳng định rõ giá trị và đóng góp thực chất của tổ chức Đoàn đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

“Tổ chức Đoàn cần đi đầu trong tham gia xây dựng cơ quan số, dữ liệu số, thúc đẩy chuẩn hóa, số hóa quy trình công tác; chủ động nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo vào công tác tham mưu, tổng hợp, phân tích, dự báo, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần hiện đại hóa phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương nói.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Châu Linh

Đại hội đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng Trung ương khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng Trung ương khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 20 anh, chị. Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh được chỉ định giữ chức Bí thư, anh Nguyễn Xuân Khôi được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương.

Tiên phong thực hiện những nhiệm vụ khó

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương ghi nhận và đánh giá cao hoạt động phong trào và tinh thần trách nhiệm xã hội của đoàn viên, thanh niên các cơ quan Đảng T.Ư được phát huy theo hướng thiết thực, bền vững.

Phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; phong trào “Dạy tốt, học tốt, tích cực nghiên cứu khoa học” được triển khai theo hướng thực chất, gắn với đặc thù và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị…

Qua đó, hình ảnh người đoàn viên trong khối ngày càng được khắc họa rõ nét: tận tụy, trí tuệ trong công việc chuyên môn, trách nhiệm với cộng đồng, sẵn sàng cống hiến vì lợi ích chung.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong thời gian tới, chị Trang đề nghị, tuổi trẻ các cơ quan Đảng T.Ư cần tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện nội dung và phương thức giáo dục lý tưởng, văn hoá. Với đặc thù đoàn viên, thanh niên trong khối là những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác, học tập, rèn luyện trong các cơ quan tham mưu chiến lược ở Trung ương, các cơ quan tư pháp, nghiên cứu khoa học, lý luận, đào tạo…

Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng T.Ư cần tận dụng thế mạnh này của khối để xây dựng có hiệu quả Chương trình hành động của Đại hội gắn với phương châm hành động của tuổi trẻ Việt Nam “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”.

Đặc biệt, triển khai các phong trào hành động theo hướng thiết thực, có chiều sâu, rõ mục tiêu, rõ việc làm, rõ kết quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan ban, ngành TƯ.

Chị Trang nhấn mạnh, tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ các cơ quan Đảng Trung ương phải được thể hiện trực tiếp trong triển khai các hoạt động, phong trào hấp dẫn, phù hợp với thực tiễn đơn vị, gắn liền với công việc chuyên môn và lĩnh vực học tập.

Các bạn cần trăn trở, tự đặt ra cho mình những câu hỏi khó gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Chính những trí thức trẻ của khối - phải là người đi tìm lời giải và đề xuất giải pháp cho các bài toán khó đó.