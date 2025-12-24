Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Khách Tây háo hức hiến máu cùng bạn trẻ Đà Nẵng

Thanh Hiền

TPO - “Một hoạt động ý nghĩa thế này, không có lý do gì để không tham gia cả, tôi cũng muốn chia sẻ giọt máu của mình để giúp người bệnh”, anh Maxim du khách Nga, cởi mở.

Anh Maxim cùng bạn đã tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện tại trường Đại học Đông Á (thành phố Đà Nẵng) ngày 24/12.

tp-hienmau.jpg
Du khách﻿ đến sớm xếp hàng, khai thông tin, kiểm tra sức khỏe, hòa chung trong không khí sôi nổi của ngày hội. Anh Maxim cho hay anh lưu trú gần trường, mấy hôm nay đọc thông tin từ Facebook, anh biết có chương trình hiến máu tình nguyện nên đã rủ người bạn cùng tham gia. Ảnh: T.H.
tp-hien-mau-4.jpg
Ngày hội hiến máu lần này có hơn 800 người đăng ký tham gia. Không chỉ có sinh viên, giảng viên, cán bộ nhân viên trong trường mà còn thu hút cả du khách và người dân xung quanh.
tp-hienmau-2.jpg
“Tôi rất ấn tượng vì các bạn trẻ﻿ đến rất đông, ai cũng tươi cười, rạng rỡ. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, có thể giúp ích được cho người bệnh nên chúng tôi rất sẵn lòng”, anh Maxim nói.
tp-hien-mau-5.jpg
Hiến máu ở một nơi xa lạ, du khách có chút bỡ ngỡ, mệt nhẹ sau khi hiến nhưng ai cũng bày tỏ rất hạnh phúc khi thực hiện nghĩa cử cao đẹp.
tp-hien-mau-1.jpg
tp-hien-mau-2.jpg
ThS. Trần Hoàng Em – Bí thư Đoàn trường Đại học Đông Á nhìn nhận ngày hội không chỉ góp thêm giọt máu hồng để giúp người bệnh mà còn góp phần lan toả, nhân lên lòng nhân ái sẻ chia và truyền cảm hứng về một tinh thần tử tế, trách nhiệm cộng đồng cho các thế hệ sinh viên tiếp theo. Rất nhiều người đã có 5-10 lần hiến máu.
tp-hien-mau-3.jpg
Ngày hội đã tiếp nhận 451 đơn vị máu. “Với 44 ngày hội hiến máu tình nguyện được tổ chức tại trường trong những năm qua, sinh viên Đại học Đông Á đã san sẻ cùng cộng đồng 14.291 “giọt hồng” yêu thương. Bên cạnh đó, Đoàn trường cũng duy trì hoạt động ý nghĩa của Ngân hàng máu sống, với hàng trăm đơn vị máu hiếm được trao đi kịp thời hỗ trợ công tác chữa trị bệnh cấp bách.”, ThS. Trần Hoàng Em thông tin thêm.
Thanh Hiền
#Khách Tây #hiến máu #bạn trẻ #Đà Nẵng #du khách #Đạ học Đông Á

Xem thêm

Cùng chuyên mục