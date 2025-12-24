Khách Tây háo hức hiến máu cùng bạn trẻ Đà Nẵng

TPO - “Một hoạt động ý nghĩa thế này, không có lý do gì để không tham gia cả, tôi cũng muốn chia sẻ giọt máu của mình để giúp người bệnh”, anh Maxim du khách Nga, cởi mở.