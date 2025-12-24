Khách Tây háo hức hiến máu cùng bạn trẻ Đà Nẵng

TPO - “Một hoạt động ý nghĩa thế này, không có lý do gì để không tham gia cả, tôi cũng muốn chia sẻ giọt máu của mình để giúp người bệnh”, anh Maxim du khách Nga, cởi mở.
Anh Maxim cùng bạn đã tham gia Ngày hội
hiến máu tình nguyện tại trường Đại học Đông Á (thành phố Đà Nẵng) ngày 24/12.
Du khách đến sớm xếp hàng, khai thông tin, kiểm tra sức khỏe, hòa chung trong không khí sôi nổi của ngày hội. Anh Maxim cho hay anh lưu trú gần trường, mấy hôm nay đọc thông tin từ Facebook, anh biết có chương trình hiến máu tình nguyện nên đã rủ người bạn cùng tham gia. Ảnh: T.H.
Ngày hội hiến máu lần này có hơn 800 người đăng ký tham gia. Không chỉ có sinh viên, giảng viên, cán bộ nhân viên trong trường mà còn thu hút cả du khách và người dân xung quanh.
“Tôi rất ấn tượng vì các
bạn trẻ đến rất đông, ai cũng tươi cười, rạng rỡ. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, có thể giúp ích được cho người bệnh nên chúng tôi rất sẵn lòng”, anh Maxim nói.
Hiến máu ở một nơi xa lạ, du khách có chút bỡ ngỡ, mệt nhẹ sau khi hiến nhưng ai cũng bày tỏ rất hạnh phúc khi thực hiện nghĩa cử cao đẹp.
ThS. Trần Hoàng Em – Bí thư Đoàn trường Đại học Đông Á nhìn nhận ngày hội không chỉ góp thêm giọt máu hồng để giúp người bệnh mà còn góp phần lan toả, nhân lên lòng nhân ái sẻ chia và truyền cảm hứng về một tinh thần tử tế, trách nhiệm cộng đồng cho các thế hệ sinh viên tiếp theo. Rất nhiều người đã có 5-10 lần hiến máu.
Ngày hội đã tiếp nhận 451 đơn vị máu. “Với 44 ngày hội hiến máu tình nguyện được tổ chức tại trường trong những năm qua, sinh viên Đại học Đông Á đã san sẻ cùng cộng đồng 14.291 “giọt hồng” yêu thương. Bên cạnh đó, Đoàn trường cũng duy trì hoạt động ý nghĩa của Ngân hàng máu sống, với hàng trăm đơn vị máu hiếm được trao đi kịp thời hỗ trợ công tác chữa trị bệnh cấp bách.”, ThS. Trần Hoàng Em thông tin thêm.