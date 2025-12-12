Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Chàng trai 26 lần hiến máu 'vì sự sống của ai đó có thể nối dài'

Thanh Hiền
TPO - “Với tôi, hiến máu đã trở thành thói quen. Mỗi lần hiến máu là một lần nhắc mình rằng sự sống của ai đó có thể được nối dài. Cho đi giọt máu hồng là đang trao thêm hy vọng cho người khác”, anh Lê Đặng Phương Nam - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC).

Anh Nam đã chia sẻ như vậy trong chương trình hiến máu tình nguyện "Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI", tổ chức ngày 12/12 tại thành phố Đà Nẵng.

hien-mau-1.jpg
Anh Lê Đặng Phương Nam - Phó Bí thư Đoàn thanh niên EVNCPC đã hiến máu 26 lần.
﻿Ảnh: T.H.

Với thông điệp “Vạn trái tim - Một tấm lòng”, chương trình thu hút gần 750 cán bộ, công nhân viên điện lực tham gia. Trong đó có rất nhiều đoàn viên thanh niên, không ít người đã hiến máu hơn 10 lần. Ai cũng mong muốn được cho đi giọt máu hồng để giúp người bệnh sớm hồi phục, trở lại cuộc sống bình thường và tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội.

Anh Lê Đặng Phương Nam - Phó Bí thư Đoàn thanh niên EVNCPC háo hức đến từ rất sớm dù đây không phải là lần đầu cho đi giọt máu hồng.

Anh chia sẻ, hiến máu đã trở thành thói quen. Mỗi lần hiến máu là một lần nhắc mình rằng sự sống của ai đó có thể được nối dài. “Đến nay tôi đã hiến máu 26 lần, chưa bao giờ tôi nghĩ đó là điều lớn lao. Hành động ấy bất kỳ ai cũng có thể làm khi thấy cộng đồng cần mình. Tôi luôn tin rằng, cho đi giọt máu, là đang trao hy vọng, cơ hội sống cho người khác”, anh trải lòng.

hien-mau-2.jpg
Hiến máu không chỉ góp phần cứu chữa người bệnh mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn, yêu thương và sẻ chia.

Đến trưa cùng ngày, chương trình đã tiếp nhận hơn 650 đơn vị máu phục vụ cho công tác điều trị và cấp cứu. Qua 10 lần tổ chức, EVNCPC đã đóng góp tổng cộng hơn 17.550 đơn vị máu.

Thanh Hiền
