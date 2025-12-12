Trung ương Hội LHTN Việt Nam làm rõ thông tin liên quan đến dự án 'Nuôi em'

TPO - Trung ương Hội LHTN Việt Nam làm rõ thông tin liên quan đến các dự án hỗ trợ bữa ăn cho học sinh khó khăn, trong đó có dự án "Nuôi em" của ông Hoàng Hoa Trung và dự án "Nuôi em Nghệ An" của bà Đỗ Thị Nga.

Ngày 12/12, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thông tin làm rõ nội dung liên quan đến dự án "Nuôi em".

Theo Hội LHTN Việt Nam, trong thời gian gần đây, dư luận xã hội bày tỏ nhiều ý kiến, thắc mắc liên quan đến tính minh bạch của dự án “Nuôi em” (dự án hỗ trợ bữa ăn cho học sinh khó khăn), do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập, cũng như một số dự án mang tên “Nuôi em” tại các địa phương.

Một số thông tin cho rằng các dự án này được “thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia”, đơn vị trực thuộc T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Trước các vấn đề được quan tâm, Trung ương Hội LHTN Việt Nam khẳng định, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không thực hiện, không điều phối và không giám sát dự án “Nuôi em”.

Trung tâm Tình nguyện Quốc gia có chức năng kết nối, định hướng hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện trong cộng đồng; không quản lý hành chính và không kiểm soát tài chính đối với các nhóm này. Nhóm tình nguyện Niềm Tin của ông Hoàng Hoa Trung chỉ là một thành viên trong mạng lưới các đội nhóm tình nguyện.

Ông Hoàng Hoa Trung. Ảnh: FBNV

Dự án “Nuôi em” do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập và điều hành là dự án độc lập của nhóm; Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không tham gia tổ chức, giám sát hay điều phối dự án. Hội đang rà soát việc ông Hoàng Hoa Trung sử dụng cụm từ “thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia” trong truyền thông dự án.

Các em nhỏ được Fanpage “Nuôi em - Nghệ An” giới thiệu thụ hưởng từ dự án.

Liên quan đến việc tiếp nhận một số khoản kinh phí liên quan đến các công trình an sinh xã hội, Hội LHTN Việt Nam cho biết, trong một số chương trình phối hợp triển khai công trình an sinh xã hội tại vùng khó khăn, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia có tiếp nhận nguồn lực xã hội hóa, trong đó có nguồn huy động bởi nhóm ông Hoàng Hoa Trung.

Các khoản tiếp nhận này đều được ký thỏa thuận, lập hồ sơ đầy đủ và thực hiện theo quy định của pháp luật. Những nội dung này không phải là hoạt động thuộc dự án “Nuôi em”, mà là các công trình riêng biệt có sự phối hợp theo từng thỏa thuận cụ thể.

Hội LHTN Việt Nam cũng cho biết, dự án “Nuôi em Nghệ An” do bà Đỗ Thị Nga triển khai không liên quan đến Trung tâm Tình nguyện Quốc gia.

Dự án “Nuôi em Nghệ An” do bà Đỗ Thị Nga tự tổ chức, không thuộc hoạt động của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia. Bà Đỗ Thị Nga từng được các câu lạc bộ tình nguyện đề xuất tham gia Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung.

Chức danh này chỉ mang tính điều phối trong nội bộ mạng lưới, không phải là căn cứ để vận động tài trợ hay đại diện cho Trung tâm trong bất kỳ dự án riêng nào. Việc bà Nga sử dụng danh nghĩa này (nếu có) để vận động tài chính cho dự án cá nhân là mạo nhận, không thuộc thẩm quyền cho phép hay quản lý của Trung tâm.