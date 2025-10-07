Tranh cãi thanh niên có 3 bằng thạc sĩ vẫn chọn sống vô gia cư

TPO - Xuất thân gia đình danh giá, có đến ba bằng thạc sĩ ngành tài chính, Triệu Điển gây tranh cãi khi từ bỏ cuộc sống nhiều người mơ ước để sống như một người vô gia cư, chỉ tồn tại với 14 USD mỗi tháng.

Triệu Điển (Zhao Dian), 32 tuổi, sinh ra trong gia đình có điều kiện ở Thượng Hải (Trung Quốc). Năm 10 tuổi, anh cùng gia đình chuyển đến định cư ở New Zealand.

Gia đình dư dả vật chất giúp Triệu Điển tiếp cận với những nền giáo dục tốt nhất. Anh trở thành học giả xuất sắc, sở hữu hai bằng cử nhân và ba bằng thạc sĩ ngành tài chính. Anh cũng có cơ hội sinh sống và học tập tại nhiều thành phố lớn như Sydney (Australia), New York (Mỹ), Bắc Kinh (Trung Quốc) và Paris (Pháp).

Triệu Điển (trái) có niềm đam mê với việc theo đuổi tri thức.

Tuy nhiên, thanh niên gốc Hoa lại không thấy hạnh phúc. Nguyên nhân do mối quan hệ xa cách với cha mẹ.

Anh kể từng bị cha sử dụng bạo lực lúc còn bé vì anh thuận tay trái. Mẹ cũng không thể thấu hiểu cho những khó khăn của anh. Lớn lên, anh cũng liên tục bị cha mẹ tạo áp lực về việc phải thành công.

Quá khứ chịu nhiều tổn thương khiến Triệu Điển cảm thấy nền giáo dục danh giá giống như “xiềng xích”.

Sau nhiều năm ở nước ngoài, anh phải đối mặt với sự cô đơn sâu sắc. Thạc sĩ 9x từng làm việc trong bếp của một nhà hàng Trung Quốc ở Trung Quốc. Tại đây, anh cảm nhận niềm vui từ những công việc đơn giản.

“Rửa bát cũng có thể mang lại hạnh phúc, vậy tại sao phải chờ một công việc lý tưởng?", anh đặt câu hỏi cho bản thân. Đây là thời điểm Triệu Điển nảy sinh ý định từ bỏ cuộc sống đủ đầy về vật chất để tìm kiếm sự an ổn trong tâm hồn.

Năm 2023, Triệu Điển trở về Trung Quốc. Anh bắt đầu bằng công việc bồi bàn tại lễ hội bia địa phương và làm trong khách sạn. Năm 2024, anh đến Đại Lý (tỉnh Vân Nam) và đưa ra quyết định táo bạo: sống trên đường phố.

Triệu Điển từ bỏ cuộc sống cao cấp để trở thành người vô gia cư vì muốn tìm kiếm hạnh phúc đích thực.

Thói quen hằng ngày của Triệu Điển là dậy lúc 7h và đi ngủ lúc 21h, thỉnh thoảng tắm nhờ tại các nhà nghỉ. Anh tự nuôi sống bản thân bằng cách ăn ở các nhà hàng chay miễn phí, giặt giũ nhờ tại khách sạn và sống tằn tiện với 100 nhân dân tệ mỗi tháng (14 USD). Quần áo của anh là đồ cũ. Ngoài ra, anh có khoản tiết kiệm khoảng 2.500 nhân dân tệ (351 USD).

Anh mang theo máy đọc sách điện tử để dành thời gian đọc, đi du lịch, tham gia các dự án ý nghĩa, bao gồm tổ chức câu lạc bộ sách và chia sẻ video tư vấn tâm lý trực tuyến.

Triệu Điển không liên lạc với cha mẹ, đang sống ở New Zealand, nhưng anh vẫn khao khát những mối quan hệ thân mật. Anh từng trải qua 9 mối tình và có con gái 10 tuổi từ mối quan hệ trước tại New York. Hai cha con chủ yếu liên lạc qua mạng.

Triệu Điển tin rằng nhiều bạn trẻ thường cảm thấy lạc lối do môi trường giáo dục độc hại. Vì lẽ đó, anh khởi xướng dự án mang đến trải nghiệm nghề nghiệp nhằm giúp trẻ em tìm ra đam mê thật sự.

Triệu Điển cho biết việc từ bỏ con đường phấn đấu thành công thông thường để theo đuổi lối sống chi phí thấp giúp anh nâng cao đáng kể cảm giác mãn nguyện.

Lựa chọn được cho là khác thường của anh gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm và thấu hiểu, trong khi những người khác chỉ trích anh sống không thực tế và vô trách nhiệm.

Cư dân mạng bình luận: “Tôi hiểu tại sao anh ấy chọn sống lang thang. Cha mẹ độc đoán, môi trường xa lạ, tuổi thơ cô đơn. Triệu Điển đang chữa lành những tổn thương tinh thần theo cách riêng của mình", “Triệu Điển lý tưởng hóa cuộc sống quá mức. Cha mẹ đầu tư nhiều vào anh ta, nhưng chỉ đổi lại bị con trai cắt đứt quan hệ. Hơn nữa, anh cũng đang bỏ bê trách nhiệm làm cha"...