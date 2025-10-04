Chàng trai truyền cảm hứng sống sau 3 lần xuất huyết não

TPO - Chàng trai đến từ miền Nam Trung Quốc từng ba lần bị xuất huyết não dẫn đến liệt một phần cơ thể. Không đầu hàng số phận, anh biến khuyết tật của mình thành chất liệu hài hước cho các video ngắn, chinh phục trái tim nhiều cư dân mạng.

Theo South Metropolis News, Dương Thiết Quân (26 tuổi), sống tại Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), là cái tên nổi tiếng trên mạng xã hội ở đất nước tỉ dân, với hơn 600.000 người theo dõi.

Dương từng là học sinh khỏe mạnh, có năng khiếu trong các môn điền kinh. Tuy nhiên, năm 17 tuổi, anh đột ngột ngất xỉu sau nhiều giờ chơi game online, phải mất đến 5 ngày mới tỉnh lại. Bác sĩ chẩn đoán bị xuất huyết não.

Lần đó, lượng máu chảy ra khoảng 40 ml, nhưng không để lại di chứng nghiêm trọng, ngoài việc hạn chế khả năng tham gia nhiều môn thể thao hoặc vận động mạnh.

“Tôi tin rằng bản thân gặp vấn đề này vì tính cách bốc đồng, dễ xúc động mạnh", thanh niên 9X cho biết.

Dương Thiết Quân là người sống sót sau 3 lần xuất huyết não.

Lần xuất huyết não thứ hai xảy ra vào năm 2019 sau khi leo núi, với lượng máu chảy ít hơn, khoảng 20 ml.

Đợt thứ ba xảy ra năm 2020. Anh đột ngột gục ngã tại nơi làm việc, dẫn đến tình trạng xuất huyết nghiêm trọng (45 ml).

"Tôi có thể sống sót sau 3 lần xuất huyết não thực sự là kỳ tích. Nửa bên trái cơ thể tôi gần như tê liệt. Cánh tay trái run dữ dội khi tôi dùng sức. Tôi cũng bị loạn dưỡng cơ ở chân trái. Thách thức lớn nhất nằm ở tâm lý. Tôi từng cảm thấy chán nản và tự ti vì không thể kiểm soát việc tay trái run rẩy", anh kể.

Dương dần thoát khỏi bóng đen tâm lý khi bắt đầu công việc bán hàng rong vào năm 2022. Việc kinh doanh đòi hỏi anh phải trò chuyện với khách hàng.

Anh dần dần có thể đối diện với khuyết tật của mình, không còn khó chịu hay mặc cảm trước những câu hỏi liên quan đến tình trạng cơ thể. Anh giải thích đơn giản với mọi người là do bị xuất huyết não.

Đầu năm nay, Dương Thiết Quân bắt đầu đăng video lên mạng xã hội, với mục tiêu nâng cao nhận thức về các quyền và phúc lợi của người khuyết tật.

Qua tiếp xúc với cộng đồng mạng, anh được một số người gợi ý làm clip hài hước dựa trên tình trạng tay run, từ đó truyền tải tinh thần lạc quan.

Tiếp thu ý kiến thiện chí, Dương sản xuất loạt video ghi lại cảnh anh dùng tay trái để chơi guitar, đánh trứng, gõ mõ, đánh răng, trang điểm và nhiều hoạt động khác. Vì tay run, động tác của anh vụng về và cho ra kết quả hài hước. Anh cũng không ngại trêu chọc bản thân bằng những biệt danh như máy đánh trứng sống, bàn chải điện sống...

“Cảm ơn mọi người đã động viên. Những bình luận trêu chọc cũng được chào đón. Nếu không có gợi ý của các bạn, tôi chẳng nghĩ ra những ý tưởng sáng tạo đó", Dương chia sẻ.

Dương Thiết Quân dùng chính khiếm khuyết cơ thể mình để tạo niềm vui trên mạng xã hội.

Đông đảo cư dân mạng tỏ ra thích thú và hoan nghênh nguồn năng lượng vui vẻ, tích cực mà Dương mang lại. Số khác đánh giá cao cách anh đối diện với nghịch cảnh.

Cư dân mạng bình luận: "Tôi ngưỡng mộ nghị lực của anh ấy. Tôi hy vọng xã hội có thể ủng hộ anh ấy phát triển theo cách riêng của mình", "Một người lạc quan lúc nào cũng tỏa sáng", "Nhìn vào anh ấy, chắc chắn có nhiều người tiếp thêm động lực sống"...