Nữ sinh thủ khoa nổi tiếng với nhan sắc búp bê

TPO - Một nữ sinh đại học Trung Quốc trở nên nổi tiếng sau khi giám khảo liên tục yêu cầu cô tẩy trang trong kỳ thi tuyển sinh ngành phát thanh, để rồi cuối cùng nhận ra vẻ đẹp của cô hoàn toàn tự nhiên.

Hồ Tâm Di, sinh viên của Đại học Truyền thông Trung Quốc (CUC), từng "gây bão" vào tháng 1 sau khi xuất hiện tại kỳ thi tuyển sinh ngành nghệ thuật vào các trường đại học Trung Quốc ở Bắc Kinh.

Theo SCMP, mặc dù để mặt mộc, vẻ ngoài nổi bật của Tâm Di khiến giám khảo nghi ngờ cô đang trang điểm và liên tục yêu cầu cô lau mặt đến 5 lần. Có giám khảo thậm chí kéo lông mi cô để kiểm chứng xem có thật hay không.

Hồ Tâm Di đẹp ngay cả khi để mặt mộc.

Khi được chia sẻ lên mạng xã hội, ảnh chân dung của Tâm Di thổi bùng lên cuộc tranh luận gay gắt trên mạng. Nhiều người tỏ ra hoài nghi vẻ đẹp của nữ sinh Gen Z. Ai cũng thừa nhận cô xinh đẹp, nhưng cho rằng không tự nhiên.

Bất chấp ồn ào, Hồ Tâm Di đạt điểm cao nhất, giành vị trí thủ khoa trong kỳ thi 3 môn dành cho chuyên ngành Phát thanh - Dẫn chương trình, với tổng điểm 274. Cô cũng vượt qua kỳ thi chuyên ngành của CUC, đạt 83,07 điểm và đứng thứ 17 toàn quốc.

CUC được coi là ngôi trường hàng đầu về phát thanh và truyền thông ở Trung Quốc, nổi tiếng với việc đào tạo nhiều MC truyền hình được cả nước biết đến như Đồng Khai, Lý Dũng, Trình Tuyết…

Ngày 13/9, Tâm Di chia sẻ ảnh chụp tại lễ khai giảng, kèm theo chú thích: “Tôi yêu trường và trường cũng yêu tôi! Ai cũng thân thiện và tài năng”.

Giữa những ồn ào dư luận, cô gái liên tục phủ nhận việc từng phẫu thuật thẩm mỹ. Trên tài khoản Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc) có hơn 400.000 người theo dõi, nữ sinh ghi trong phần giới thiệu: “Tôi muốn trở thành chiếc bánh được làm khéo léo. Tôi chưa từng phẫu thuật, thật sự chưa, xin đừng hỏi nữa”.

Tâm Di khẳng định không phẫu thuật thẩm mỹ.

Lời phủ nhận càng được chứng thực khi những bức ảnh thời thơ ấu của cô xuất hiện trên mạng, cho thấy đường nét trên mặt Tâm Di vốn thanh tú từ nhỏ, với đôi mắt mí đôi to tròn, gương mặt nhỏ và sống mũi cao.

Cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi cho Tâm Di: “Dành cho những ai luôn cáo buộc cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ, ngay cả có làm thật cũng chẳng thể đẹp được như vậy. Đúng là ghen tị thôi”, “Cô ấy thực sự đẹp. Dù người ta có nói gì cũng không thể làm giảm đi vẻ rực rỡ đó”…

Dù trở thành hiện tượng mạng, Tâm Di khẳng định không hề mong muốn bước chân vào ngành giải trí hay đóng phim truyền hình.

Cô đáp lại những chỉ trích trên mạng bằng thái độ văn minh: “Những tin đồn từng khiến tôi mất ngủ nay trở thành một phần của tôi. Món quà trưởng thành này sẽ mãi vang vọng dịu dàng trong từng lời tôi nói”.