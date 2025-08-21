Chàng shipper cưới được cô giáo người Mỹ xinh đẹp nhờ một bát mì

Từ một đơn hàng, chàng shipper (nhân viên giao hàng) ở Liêu Ninh bất ngờ nên duyên cùng cô giáo người Mỹ. Không chung ngôn ngữ, không sính lễ, tình yêu của họ vẫn thăng hoa nhờ sự chân thành.

Mới đây, một nam shipper họ Lưu ở Thẩm Dương (Liêu Ninh, Trung Quốc) đã chia sẻ câu chuyện tình yêu với vợ người Mỹ, khiến cộng đồng mạng bất ngờ và liên tục gửi lời chúc phúc.

Trong video, anh cho biết mình không biết tiếng Anh, còn vợ không biết tiếng Trung nhưng họ chưa từng cãi vã. Đám cưới diễn ra đơn giản, không sính lễ. “Đừng nói làm shipper không có tương lai, tôi còn tìm được vợ người Mỹ đây này”, anh vui vẻ nói.

Chuyện tình của anh shipper được cộng đồng mạng trầm trồ. Ảnh: Sohu

Anh Lưu (27 tuổi) kể rằng, vào ngày 6/11/2024, khi giao bát mì trộn đến một khu chung cư, anh đã gặp Hannah Harris (30 tuổi), giáo viên mầm non quốc tế đến từ bang Alabama (Mỹ).

Do không biết ngoại ngữ, anh bối rối buột miệng nói: “Hello, I love you!” (tạm dịch: Xin chào, anh yêu em), khiến Hannah bật cười. Sau đó, họ trò chuyện qua ứng dụng giao đồ ăn rồi kết bạn WeChat.

Đêm hôm đó, họ trò chuyện bằng công cụ dịch sẵn trên ứng dụng. Hannah kể về bản thân, còn anh Lưu khoe 2 chú mèo cưng, những món ăn tự nấu như thịt kho, cá chiên chua ngọt và video chơi patin.

Cả 2 nhanh chóng nhận ra họ có nhiều sở thích chung như yêu động vật, ẩm thực và thể thao.

Tình cảm dần nảy nở, Hannah thậm chí còn theo anh Lưu đi giao đồ ăn giữa mùa đông lạnh buốt ở Thẩm Dương. Những ngày nghỉ, họ rong ruổi khắp vùng quê, trải nghiệm văn hóa bản địa.

Đến tháng 1/2025, anh Lưu quyết định cầu hôn Hannah tại một ga tàu điện ngầm.

“Tôi biết cô ấy chính là người mà tôi tìm kiếm”, anh nói. Đám cưới được tổ chức ngày 28/3 ở quê nhà anh. Cha mẹ Hannah không thể sang dự nhưng họ gửi lời chúc phúc qua video, theo Sohu.

Sau lễ cưới, anh Lưu tiếp tục làm nghề shipper, còn Hannah thường nấu các món Mỹ như pizza, hamburger, gà hầm. Họ nuôi thêm một chú chó nhỏ để cuộc sống thêm thú vị.

Họ chủ yếu giao tiếp với nhau bằng ứng dụng dịch tự động nhưng cả hai đặt mục tiêu mỗi ngày học 5 từ mới trong ngôn ngữ của đối phương.

Anh Lưu cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người vợ ngoại quốc. Ảnh: Sohu

Nhiều người ngưỡng mộ và cho rằng, anh Lưu quá may mắn khi lấy được vợ xinh đẹp. Nhưng với anh, “bí quyết” đơn giản là sự chân thành: “Dù là tình yêu hay tình bạn, cứ hết lòng thì sẽ thành công", anh nói.

Anh cũng tự nhận bản thân dám thổ lộ tình cảm ngay từ lần đầu gặp: “Yêu là phải nói, đừng ngại ngần”.

Về tương lai, anh Lưu mong muốn cùng vợ đi khắp Trung Quốc và vòng quanh thế giới. Hannah lại mơ ước trở thành một nhà văn.

“Tôi không hiểu hết tác phẩm của cô ấy nhưng mong một ngày Hannah sẽ xuất bản được cuốn sách đầu tay”, anh Lưu chia sẻ.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/chang-shipper-cuoi-duoc-co-giao-nguoi-my-xinh-dep-nho-mot-bat-mi-2434049.html