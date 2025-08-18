Giới trẻ Khánh Hòa mê mẩn ghép tranh mosaic

TPO - Dù chỉ mới xuất hiện vài tháng ở Khánh Hòa nhưng hoạt động làm tranh mosaic (tranh ghép mảnh) đã thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia. Trải nghiệm mới mẻ này giúp các bạn trẻ rèn luyện sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và thỏa sức sáng tạo.
Trước khi bắt tay vào sáng tạo những bức tranh ghép mảnh mosaic, người tham gia sẽ được hướng dẫn tỉ mỉ cách sử dụng kìm chuyên dụng để cắt, gọt và định hình từng chi tiết nhỏ.
Mỗi bức tranh mosaic dù đơn giản cũng phải mất ít nhất 2 tiếng để hoàn thành. Bức tranh là kết quả của nghệ thuật sắp đặt và khảm ghép điêu luyện.