Giới trẻ Khánh Hòa mê mẩn ghép tranh mosaic

Thanh Thanh

TPO - Dù chỉ mới xuất hiện vài tháng ở Khánh Hòa nhưng hoạt động làm tranh mosaic (tranh ghép mảnh) đã thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia. Trải nghiệm mới mẻ này giúp các bạn trẻ rèn luyện sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và thỏa sức sáng tạo.

mosaich-2.jpg
Tại một quán cà phê trên đường Lạc Long Quân (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), không khó để bắt gặp hình ảnh những bạn trẻ﻿ say sưa lựa chọn, cắt dán từng mảnh gạch men, thủy tinh để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật của riêng mình.
mosaich-12.jpg
Nguyên liệu chính để tạo ra tranh ghép là những mảnh gạch mosaic nhỏ, nhiều màu sắc được để trong những chiếc bát gáo dừa mộc mạc.
mosaich-9.jpg
Những mảnh vụn thủy tinh không còn là phế liệu mà sẽ được bàn tay khéo léo của các bạn trẻ ghép lại thành bức tranh độc đáo với cảm xúc trọn vẹn.
mosaich-7.jpg
mosaich-8.jpg
Trước khi bắt tay vào sáng tạo những bức tranh ghép mảnh mosaic, người tham gia sẽ được hướng dẫn tỉ mỉ cách sử dụng kìm chuyên dụng để cắt, gọt và định hình từng chi tiết nhỏ.
5.jpg
Các bạn trẻ rèn luyện sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và thỏa sức sáng tạo.
mosaich-1.jpg
mosaich-10.jpg
img-2700.jpg
Mỗi bức tranh mosaic dù đơn giản cũng phải mất ít nhất 2 tiếng để hoàn thành. Bức tranh là kết quả của nghệ thuật sắp đặt và khảm ghép điêu luyện.
mosaich-3.jpg
Lần đầu tiên trải nghiệm làm tranh mosaic, bạn Cẩm Phượng (18 tuổi, trú phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) chia sẻ: “Tôi thích làm đồ handmade, tự tay làm cho mình những thứ độc đáo nên khi tìm thấy điểm này trên mạng xã hội là tôi vội rủ bạn trai cùng đến đây để trải nghiệm".
img-2696.jpg
Phượng phải mất hơn 2 tiếng tỉ mỉ chọn từng vật liệu, trang trí và tạo hình chú mèo. "﻿Tôi cảm thấy rất vui khi đã tự mình hoàn thành bức tranh này. Bức tranh nhìn có vẻ đơn giản nhưng là một quá trình rất kỳ công. Dù hơi mất thời gian nhưng vui và có kỷ niệm﻿, cũng giúp mình được thư giãn hơn", Phượng chia sẻ.
mosaich-11.jpg
Mỗi người đến đây có thể tự tay tạo ra những bức tranh gốm mang dấu ấn cá nhân, khác biệt hoàn toàn với những sản phẩm công nghiệp.
Thanh Thanh
#tranh mosaic #giới trẻ #Khánh Hòa #sáng tạo #nghệ thuật ghép mảnh #tỉ mỉ #kiên nhẫn

