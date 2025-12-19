Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn tương lai

Châu Linh Châu Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 19/12, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Lễ Công bố quyết định và trao chứng nhận kiểm định chất lượng 7 chương trình đào tạo hệ đại học. Đây là một bước chuyển mình quan trọng, tạo động lực để Học viện tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

Tham dự chương trình chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; TS. Trịnh Minh Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện.

tp-2.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tham dự chương trình.

Kế thừa truyền thống 70 năm vẻ vang, Học viện đã có sự phát triển nhanh chóng, đã và đang trở thành một địa chỉ tin cậy trong đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học về thanh thiếu niên và các ngành khoa học xã hội.

Sau khi được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long tổ chức đoàn chuyên gia đánh giá độc lập, Học viện đã triển khai nghiêm túc theo kế hoạch của đoàn đánh giá, kịp thời cho đoàn vào khảo sát chính thức từ ngày 25 - 29/7/2025.

Ngày 22/10/2025, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục đã họp, thảo luận và bỏ phiếu thông qua 7 chương trình đào tạo với tỷ lệ số tiêu chí đạt từ 82 - 86%.

tp-3.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tặng hoa chúc mừng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn tới lãnh đạo Học viện. Ảnh: Châu Linh

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Học viện chia sẻ, thời gian qua, Học viện cũng đã tiến hành các biện pháp cải tiến chất lượng đào tạo liên tục và chặt chẽ, gắn với việc xây dựng, rà soát lại hệ thống các quy chế, quy định, quy trình trong thời gian qua.

Trong đó coi trọng thực hiện các biện pháp cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, các công cụ đánh giá sự hài lòng của các bên liên quan và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng.

tp-6.jpg
TS. Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Học viện phát biểu tại chương trình.

"Việc đạt được chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo là một bước ngoặt, bước chuyển mình quan trọng của Học viện, tạo động lực để Học viện tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời gian tới", TS. Hoàng Minh Tuấn nói.

tp-4.jpg
tp-5.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng hoa chúc mừng đại diện lãnh đạo khoa, ngành, chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng kiểm định. Ảnh: Châu Linh
Châu Linh Châu Linh
#Học viện Thanh thiếu niên #đào tạo đại học #kiểm định chất lượng #cán bộ trẻ #nghiên cứu khoa học

Xem thêm

Cùng chuyên mục