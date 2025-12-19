Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn tương lai

TPO - Chiều 19/12, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Lễ Công bố quyết định và trao chứng nhận kiểm định chất lượng 7 chương trình đào tạo hệ đại học. Đây là một bước chuyển mình quan trọng, tạo động lực để Học viện tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

Tham dự chương trình chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; TS. Trịnh Minh Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện.

Kế thừa truyền thống 70 năm vẻ vang, Học viện đã có sự phát triển nhanh chóng, đã và đang trở thành một địa chỉ tin cậy trong đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học về thanh thiếu niên và các ngành khoa học xã hội.

Sau khi được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long tổ chức đoàn chuyên gia đánh giá độc lập, Học viện đã triển khai nghiêm túc theo kế hoạch của đoàn đánh giá, kịp thời cho đoàn vào khảo sát chính thức từ ngày 25 - 29/7/2025.

Ngày 22/10/2025, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục đã họp, thảo luận và bỏ phiếu thông qua 7 chương trình đào tạo với tỷ lệ số tiêu chí đạt từ 82 - 86%.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Học viện chia sẻ, thời gian qua, Học viện cũng đã tiến hành các biện pháp cải tiến chất lượng đào tạo liên tục và chặt chẽ, gắn với việc xây dựng, rà soát lại hệ thống các quy chế, quy định, quy trình trong thời gian qua.

Trong đó coi trọng thực hiện các biện pháp cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, các công cụ đánh giá sự hài lòng của các bên liên quan và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng.

"Việc đạt được chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo là một bước ngoặt, bước chuyển mình quan trọng của Học viện, tạo động lực để Học viện tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời gian tới", TS. Hoàng Minh Tuấn nói.