Đa dạng hóa các giải pháp đoàn kết tập hợp thanh niên

TPO - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam yêu cầu, các cấp bộ Đoàn cần có giải pháp để tập hợp và tổ chức thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa các giải pháp đoàn kết tập hợp thanh niên.

Góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước

Ngày 19/12, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, đầu tháng 7, Đắk Lắk mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất không gian chiến lược của Tây Nguyên với vùng duyên hải Nam Trung bộ, trở thành địa phương có diện tích lớn thứ 3 cả nước. Sự kết hợp này mở ra một không gian phát triển mới cho địa phương, tăng cường sức mạnh về năng lực cạnh tranh, tiềm năng tăng trưởng và khả năng hội nhập sâu vào các chuỗi giá trị quốc gia.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn phát biểu tại đại hội.

Anh Nguyễn Minh Triết biểu dương những thành tựu và kết quả mà công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, làm nòng cốt trong các tổ chuyển đổi số cộng đồng.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, cầu thị và trách nhiệm của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khi nghiêm túc nhìn nhận 7 vấn đề tồn tại, hạn chế đã được nêu trong Báo cáo chính trị. Từ đó xác định rõ trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp.

Trước những vận hội mới và thách thức mới, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh cần phải xác định những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để góp sức trẻ xứng đáng vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định trong bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình”: “Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, tiến bộ, xuất sắc về trí tuệ, vượt trội về thể chất và đậm đà bản sắc văn hóa, đủ sức tự tin sánh vai cùng bạn bè quốc tế, góp phần đưa đất nước vươn tới hùng cường và phát triển”.

Cần khơi mở, tiếp cận theo hướng đa chiều

Trong nhiệm kỳ tới, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk cần phải là người định hướng, dẫn dắt, trợ sức thanh niên trên hành trình xác định lý tưởng, hiện thực hoá khát vọng.

Bên cạnh đó, cần đa dạng hoá phương thức giáo dục, phù hợp với từng nhóm đối tượng thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo. Để tuyên truyền, giáo dục hiệu quả, cần không chỉ “truyền đạt” 1 chiều, mà cần khơi mở, tiếp cận theo hướng đa chiều, ứng dụng công nghệ, tăng cường tương tác với thanh niên, đưa thanh niên trở thành chủ thể của công tác giáo dục.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Theo anh Triết, hiện nay, thanh niên trên địa bàn tỉnh chiếm khoảng 20% dân số toàn tỉnh, các cấp bộ Đoàn cần có giải pháp để tập hợp và tổ chức thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

“Trong nhiệm kỳ này, chúng ta tổ chức phong trào “Tuổi trẻ Đắk Lắk tiên phong trong kỷ nguyên mới” và Chương trình phát triển toàn diện thanh niên. Tôi đề nghị các đồng chí cần tiếp tục nghiên cứu để có những giải pháp sát hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, nhu cầu của thanh niên. Cần chọn đúng việc để làm, làm đúng việc cần làm, làm có trọng tâm và để lại dấu ấn, anh Triết nhấn mạnh.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội.

Các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh cần không ngừng đổi mới phương thức, cách làm, tận dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, phát huy sức sáng tạo, trong đó, cần đặc biệt chú ý đầu tư, hỗ trợ thanh niên trong khu vực giáp biên; hỗ trợ thanh niên “Vươn khơi bám biển”, phát triển kinh tế biển, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Cùng với đó, anh Triết yêu cầu, tập trung nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ và hành động, cần xác định công tác cán bộ Đoàn là then chốt của then chốt. Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa các giải pháp đoàn kết tập hợp thanh niên.