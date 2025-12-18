Thanh niên công nhân ở TPHCM được tặng quà, xem chung kết bóng đá SEA Games 33

TPO - Tại Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2025, người dân không chỉ thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, còn được xem trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, tiếp sóng truyền hình qua màn hình LED. Hoạt động này do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ Bình Dương đăng cai tổ chức.

Tối 18/12, tại khu nhà ở xã hội Hòa Lợi (phường Bình Dương, TPHCM) diễn ra Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2025. Sự kiện do Trung ương Đoàn chỉ đạo, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ Bình Dương đăng cai tổ chức.

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2025.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2025

Con em thanh niên công nhân hào hứng với tiết mục ảo thuật tại chương trình

Hoạt động nhằm nâng cao vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn trong việc tổ chức các hoạt động nhằm chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh niên tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Thông qua Ngày hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đồng thời, trang bị kiến thức, kỹ năng, tạo môi trường giao lưu, cổ vũ tinh thần làm việc cho thanh niên công nhân; nâng cao hiệu suất công việc, góp phần vào phát triển của doanh nghiệp địa phương và đất nước; thể hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp thông qua việc đồng hành với thanh niên công nhân trong đời sống văn hóa, tinh thần.

Tại Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2025, hàng nghìn người dân, thanh niên công nhân thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các ca sĩ trẻ, nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn, gồm ca sĩ Hồ Như Ý, ca sĩ Lâm Chấn Kiệt. ca sĩ Ty Phong, nhóm hài Bình Mập, Ảo thuật gia Quốc tế Hoàng Đông...

Ban tổ chức tặng quà thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Cũng tại Ngày hội, Ban tổ chức đã trao tặng quà thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, Ban tổ chức Ngày hội đã bố trí màn hình LED, tiếp sóng truyền hình trực tiếp chung kết bóng đá nam SEA Games 33 cho người dân, công nhân lao động xem, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Anh Đỗ Văn Phùng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ Bình Dương cho biết, nhằm tạo không khí sôi nổi, cổ vũ tinh thần thể thao và phục vụ nhu cầu theo dõi bóng đá của thanh niên công nhân và người lao động, Trung tâm phối hợp Công ty Cổ phần FPT, Công ty Sự kiện và Truyền thông Hiệp Phát và Ban Quản trị Nhà ở xã hội Hòa Lợi tổ chức truyền hình trực tiếp trận Chung kết Bóng đá nam Sea Games 33.

Tại Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2025, Ban tổ chức bố trí màn hình LED phục vụ người dân, thanh niên công nhân xem chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Thái Lan

Cùng ngày, Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2025 đã thực hiện hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho thanh niên công nhân; Tổ chức các gian hàng giảm giá, gian hàng “0 đồng” với các sản phẩm thiết yếu; tổ chức các trò chơi dành cho con em và thanh niên công nhân.