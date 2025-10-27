Khen thưởng thủ lĩnh thanh niên công nhân 'dám nghĩ, biết làm'

TPO - Các bạn là những thủ lĩnh thanh niên công nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng trong học tập, lao động và làm theo lời Bác, những người dám nghĩ, biết làm, luôn đổi mới phương thức hoạt động, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác.

Tối 26/10, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2025), kỷ niệm 43 năm Ngày truyền thống thanh niên công nhân TPHCM (15/10/1982-15/10/2025) và tuyên dương thủ lĩnh thanh niên công nhân thành phố tiêu biểu năm 2025.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, anh Ngô Minh Hải - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM cho biết, thanh niên TPHCM, trong suốt thời gian qua, tổ chức Hội và phong trào thanh niên thành phố luôn xây dựng, bồi đắp cho một thế hệ thanh niên thành phố với tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, sẵn sàng dấn thân, chung tay xây dựng đất nước Việt Nam và thành phố với khát vọng hùng cường.

Anh Ngô Minh Hải phát biểu ôn truyền thống Hội LHTN Việt Nam, truyền thống Thanh niên công nhân TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Anh Hải nhấn mạnh, kỷ niệm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và ngày truyền thống Thanh niên công nhân thành phố không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, mà còn là dịp để mỗi cán bộ Hội, mỗi thanh niên thành phố cùng soi rọi lại mình - để từ đó thêm vững tin, thêm khát vọng, thêm trách nhiệm với màu áo xanh mà mình đang khoác lên.

“Với niềm tự hào và lòng tri ân sâu sắc, thế hệ trẻ nguyện tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết của cha anh, không ngừng học tập, dấn thân, thể hiện vai trò tiên phong trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu”, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM Ngô Minh Hải bày tỏ.

Anh Ngô Minh Hải trao Bằng khen Thành Đoàn vinh danh các gương thủ lĩnh thanh niên công nhân tiêu biểu.

Anh Nguyễn Ngọc Toàn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên cùng Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM Ngô Minh Hải tuyên dương, khen thưởng các thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu.

Vinh danh 33 thủ lĩnh

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM đã tuyên dương, khen thưởng 33 gương “thủ lĩnh thanh niên công nhân TPHCM tiêu biểu” năm 2025 thuộc các Đoàn phường, xã, đặc khu và khối công nhân lao động. Đây chính là những thủ lĩnh thanh niên công nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng trong học tập, lao động và làm theo lời Bác, những người dám nghĩ, biết làm, luôn đổi mới phương thức hoạt động, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác. Danh hiệu “thủ lĩnh thanh niên công nhân TPHCM tiêu biểu” là sự ghi nhận và tôn vinh những cán bộ Đoàn xuất sắc tại các đơn vị hành chính, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Với tinh thần năng động, sáng tạo, giàu tri thức và khát vọng cống hiến, đội ngũ thanh niên công nhân thành phố mang tên Bác không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là những cán bộ Đoàn tiên phong, đổi mới, sáng tạo, góp phần làm rạng danh truyền thống tốt đẹp của phong trào thanh niên công nhân TPHCM tại cơ sở.

Năm nay, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM tuyên dương 33 gương tiêu biểu trong thực hiện công tác Hội, phong trào thanh niên tại các cơ quan, đơn vị.

Đại diện lãnh đạo TPHCM, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tuyên dương các bạn trẻ tiêu biểu.

Các thủ lĩnh thanh niên là những cá nhân có nhiều sáng kiến, mô hình sáng tạo làm lợi cho đơn vị.

Trải qua 8 lần tuyên dương, đã có 286 gương thủ lĩnh tiêu biểu được vinh danh, trở thành minh chứng sống động cho bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cống hiến không ngừng của thanh niên công nhân thành phố trong các phong trào “3 trách nhiệm”, “4 nhất” và nhiều sáng kiến, mô hình sáng tạo, làm lợi cho đơn vị.

Cũng tại chương trình, Hội LHTN Việt Nam TPHCM đã tổng kết, trao thưởng hội thi quản trò “Tôi và đồng đội” lần thứ 8 - năm 2025. Hội thi được Hội LHTN Việt Nam thành phố, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố, Hội đồng Đội thành phố phối hợp tổ chức, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên và thanh niên thành phố giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thông qua các hoạt động sinh hoạt tập thể; định hướng việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống tài liệu trò chơi sinh hoạt tập thể phù hợp với từng lứa tuổi thanh thiếu nhi.

Hội LHTN Việt Nam TPHCM trao thưởng các thí sinh đạt thành tích cao hội thi quản trò “Tôi và đồng đội” lần thứ 8.

Trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong Giải chạy bộ trực tuyến chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam TPHCM trao tặng các phần quà an sinh xã hội đến các cán bộ Đoàn - Hội, hội viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên yếu thế nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Ngô Tùng