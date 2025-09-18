Nữ thủ lĩnh thanh niên thắp lửa khởi nghiệp, phát triển kinh tế ở Đất Mũi

TPO - Trong hành trình xây dựng nông thôn mới và kiến tạo tương lai cho thế hệ trẻ, hình ảnh những cán bộ Đoàn năng động, sáng tạo luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Và tại xã Cái Nước (tỉnh Cà Mau) chị Trần Thị Muội - Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã, là một điển hình như thế.

Với nhiệt huyết và tinh thần xung kích, chị Trần Thị Muội (SN 1990) không ngừng cống hiến, mang đến những cơ hội mới, giúp nhiều thanh niên địa phương vững bước trên con đường lập nghiệp và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Từ tình yêu màu áo xanh đến sáng kiến vì cộng đồng

Chị Muội tham gia công tác Đoàn từ năm 2014 từ tình yêu với màu áo xanh tình nguyện. Sau khi thi đậu công chức làm Văn phòng - Thống kê xã năm 2017, chị vẫn thường xuyên hỗ trợ các hoạt động của Đoàn Thanh niên. Đến tháng 7/2021, chị Muội chính thức nhận nhiệm vụ Bí thư Đoàn xã và Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Cái Nước.

Từ tháng 7/2025, xã Cái Nước được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Cái Nước, xã Đông Thới và Trần Thới, một phần xã Tân Hưng Đông và một phần của xã Đông Hưng. Hiện Đoàn xã Cái Nước gồm 36 chi Đoàn, 2 Đoàn cơ sở với hơn 2,4 nghìn đoàn viên.

Trăn trở trước thực trạng nhiều hộ nghèo, cận nghèo, thanh niên thất nghiệp và thiếu vốn sản xuất tại địa phương, đầu năm 2022, chị Muội đã khởi xướng mô hình “Thanh niên tham gia hỗ trợ giảm nghèo bền vững”.

Mô hình này, được Đoàn xã Cái Nước rất ủng hộ và triển khai, đặt mục tiêu phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc giúp đỡ, hỗ trợ người dân, đặc biệt là các hộ nghèo do thanh niên làm chủ hộ, vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Tên gọi của mô hình không chỉ thể hiện rõ vai trò chủ thể là thanh niên mà còn nhấn mạnh tính lâu dài, bền vững của công tác giảm nghèo – không chỉ hỗ trợ tạm thời mà giúp người dân thực sự tự vươn lên.

Khởi đầu với 15 thành viên nòng cốt gồm cán bộ Đoàn, bí thư chi đoàn các ấp và thanh niên tình nguyện, đến nay, mô hình đã mở rộng lên 41 thành viên, với sự tham gia của đoàn viên lực lượng vũ trang và đại diện một số doanh nghiệp địa phương.

Theo chị Muội, nguồn quỹ hoạt động của mô hình được huy động đa dạng từ Tỉnh Đoàn hỗ trợ, đoàn viên đóng góp vào quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, cùng với việc kết nối Ngân hàng Chính sách Xã hội để giúp đoàn viên tiếp cận vốn vay ưu đãi.

Đoàn - Hội tiến hành xét duyệt hồ sơ, thẩm định thực tế trước khi giải ngân, với mức hỗ trợ trung bình từ 5 -30 triệu đồng/mô hình, tùy quy mô. Các tiêu chí lựa chọn ưu tiên những thanh niên có ý chí lập nghiệp, ý tưởng kinh doanh rõ ràng, mô hình phù hợp điều kiện địa phương, có tính khả thi, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo, thanh niên yếu thế hoặc mô hình tạo việc làm cho nhiều lao động trẻ.

Chị Trần Thị Muội và tổ chức Đoàn địa phương đã tích cực vận động nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

“Quả ngọt” từ mô hình

Từ mô hình trên, nhiều thanh niên Cái Nước đã có cơ hội hiện thực hóa ước mơ của mình. Điển hình, anh Lê Văn Hướng (ấp Đông Mỹ) với mô hình nuôi và cung cấp sò huyết thương phẩm. Được Đoàn xã hỗ trợ vốn ban đầu 30 triệu đồng, mô hình quy mô 2.000 m² ao nuôi của anh Hướng hiện đạt doanh thu bình quân 150 – 180 triệu đồng/năm và tạo việc làm thời vụ cho 3 - 5 thanh niên địa phương.

Hay anh Lý Huy Chương (ấp Mỹ Tân) với mô hình nuôi sò huyết kết hợp nuôi vọp, được hỗ trợ 15 triệu đồng, đạt doanh thu 30 - 50 triệu đồng/năm trên quy mô 1.000 m².

Những mô hình thành công này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt mà còn được tuyên truyền, nhân rộng tại các buổi sinh hoạt chi đoàn, góp phần truyền cảm hứng và khuyến khích thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp.

Chị Trần Thị Muội cùng đoàn viên thanh niên địa phương thăm mô hình nuôi nuôi sò huyết của đoàn viên Lê Văn Hướng (ấp Đông Mỹ) và mô hình tiệm bánh kem. Clip: NVCC

Với vai trò thủ lĩnh thanh niên, chị Muội trực tiếp chủ trì khảo sát nhu cầu của thanh niên; đứng ra vận động nguồn lực, kết nối doanh nghiệp, ngân hàng. Chị cũng theo dõi, hỗ trợ xuyên suốt từ lúc bắt đầu đến khi mô hình ổn định; kịp thời khen thưởng, biểu dương các gương điển hình để nhân rộng.

Chị Muội chia sẻ, bí quyết truyền cảm hứng và duy trì ngọn lửa nhiệt huyết trong thanh niên nằm ở sự đồng hành chân thành. Chị không chỉ vận động vốn mà còn tư vấn, đồng hành cùng thanh niên tháo gỡ khó khăn, xem mỗi đoàn viên như một thành viên trong gia đình để cùng chia sẻ, khích lệ tinh thần.

Đặc biệt, chị còn chủ động tạo đầu ra cho sản phẩm của thanh niên và thành lập mô hình phát triển kinh tế của bản thân để tạo động lực, làm gương cho các bạn trẻ.

Chị Trần Thị Muội (thứ hai từ phải sang, hàng thứ 2) cùng tổ chức trao tặng nguồn lực hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Nhiều mô hình kinh tế do đoàn viên, thanh niên làm chủ hoạt động hiệu quả. Ảnh: NVCC

Với mô hình “Thanh niên tham gia giảm nghèo bền vững”, tổ chức Đoàn – Hội xã đã vận động mạnh thường quân xây dựng mới 6 căn nhà, sửa chữa 11 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo; giúp xóa nghèo 16 hộ... Đến nay toàn xã có 87 mô hình phát triển kinh tế của đoàn viên, trong đó có một số mô hình phát triển rất tốt và đang được nhân rộng như nuôi cá bóng mú, nuôi sò huyết, nuôi chồn hương.

Lan tỏa những giá trị bền vững

Mô hình “Thanh niên tham gia hỗ trợ giảm nghèo bền vững” dưới sự dẫn dắt của nữ Bí thư Đoàn xã Trần Thị Muội đã mang lại những tác động tích cực và ý nghĩa cho địa phương.

Mô hình không chỉ giúp nhiều thanh niên thoát nghèo, vươn lên làm ăn khá giả, cải thiện một phần tình trạng thanh niên bỏ quê đi làm ăn xa mà còn tạo nên một phong trào thanh niên thi đua phát triển kinh tế sôi nổi. Điều này góp phần giữ vững tiêu chí thu nhập, giảm nghèo bền vững trong công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Cái Nước.

Chị Muội và mô hình của chị là minh chứng sống động cho thấy, với nhiệt huyết, sáng tạo và sự đồng hành, cán bộ Đoàn có thể tạo nên những thay đổi tích cực, thắp sáng niềm tin và dẫn lối cho thanh niên trên con đường khởi nghiệp, làm giàu chính đáng trên quê hương mình.