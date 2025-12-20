Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước từ những điều giản dị

Thu Hiền

TPO - Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025), thiếu nhi Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần Uống nước nhớ nguồn.

Video: Học sinh trường tiểu học Quỳnh Thạch đồng diễn, xếp hình bản đồ Việt Nam và số 22/12.
1.jpg
Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, thiếu nhi Nghệ An﻿ sôi nổi các hoạt động như nói chuyện truyền thống, vẽ tranh bộ đội cụ Hồ, trải nghiệm làm chiến sĩ tí hon; hành trình về nguồn, dâng hoa dâng hương tại các Nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi tặng quà cựu chiến binh; đồng diễn, xếp hình…
tp-2.png
Hơn 900 học sinh trường tiểu học Quỳnh Thạch (xã Quỳnh Văn) tổ chức đồng diễn, xếp hình﻿ bản đồ Việt Nam và số 22/12. Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như nói chuyện truyền thống, thăm hỏi, tặng quà các bác thương binh, bệnh binh, tổng dọn vệ sinh đài trưởng niệm.
tp-3-7657.jpg
tp-19.jpg
Liên đội Trường Tiểu học Nghĩa Đức (xã Nghĩa Khánh) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như múa đồng diễn, xếp số 22/12. Cô Nguyễn Thị Quyên - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nghĩa Đức cho biết, toàn trường có 413 học sinh tham gia. Đây là hoạt động được nhà trường duy trì thường xuyên, góp phần giáo dục truyền thống, thể hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn.
“Bên cạnh nhiệm vụ học tập, nhà trường luôn chú trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, lồng ghép giáo dục truyền thống thông qua các ngày lễ lớn và chủ điểm trong tháng. Dịp này, ngoài múa đồng diễn, xếp hình, nhà trường còn tổ chức cho học sinh dâng hương, vệ sinh khuôn viên Đài tưởng niệm của xã, đồng thời tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng cho học sinh khối lớp 4 và 5”, cô Quyên chia sẻ.
tp-5.jpg
tp-4-8515.jpg
Trường Mầm non Tân Thắng phối hợp Tiểu đoàn 3 – Lữ đoàn 215, Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Thắng và Hội Cha mẹ học sinh tổ chức hoạt động trải nghiệm “Bé tập làm chiến sĩ”. Trong trang phục xanh thân thương, các “chiến sĩ nhí” được xếp hàng, bước đều, giao lưu cùng bộ đội; tham gia đồng diễn và nhiều trò chơi vận động sôi nổi như kéo co, bắn súng, nhảy bao bố… Đồng thời, các em còn quan sát duyệt binh, tập võ, đội hình đội ngũ và trực tiếp trải nghiệm gấp chăn màn, mắc võng gọn gàng, qua đó bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước từ những điều giản dị.
tp-12.jpg
Anh Hồ Văn Đại - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Khánh cho hay: “Ngày 22/12 hằng năm là dịp để mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam – những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Phát huy truyền thống vẻ vang 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, tuổi trẻ xã nhà nguyện tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện, xung kích trong các phong trào tình nguyện, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ”.
tp-6-279.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Hưng Thông, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên xã tổ chức chương trình “Hành trình về nguồn – Địa chỉ đỏ” tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
tp-10.jpg
tp-9.jpg
Liên đội Trường Tiểu học Nghĩa Mỹ phối hợp với Đoàn thanh niên xã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thái Hòa số 2, tri ân các anh hùng, liệt sĩ.
tp-8.jpg
tp-13-4777.jpg
Chuỗi hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng sống, hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho học sinh; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn, hướng tới chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.
Thu Hiền
#Thiếu nhi #Nghệ An #Người lính cụ Hồ #Tri ân #Truyền thống #Quân đội nhân dân Việt Nam #ý nghĩa #nói chuyện truyền thống #Uống nước nhớ nguồn

