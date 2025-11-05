Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thiếu nhi Bắc Ninh vẽ tranh chào mừng Đại hội Đoàn

P.V

Hướng tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Cuộc thi Thiếu nhi vẽ tranh chào mừng Đại hội Đoàn và chương trình tập huấn phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho thiếu nhi năm 2025.

Thiếu nhi Bắc Ninh vẽ tranh chào mừng Đại hội Đoàn

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Hà Thái Sơn nhấn mạnh: Trong suốt chặng đường phát triển, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng thế hệ măng non – những chủ nhân tương lai của đất nước.

Cuộc thi năm nay được phát động với chủ đề “Thiếu nhi Bắc Ninh – Làm nghìn việc tốt – Tiến bước lên Đoàn”, thu hút đông đảo học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên toàn tỉnh tham gia. Các bức tranh dự thi thể hiện sinh động tình yêu quê hương, khát vọng cống hiến, tinh thần đoàn kết và ước mơ về một Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh. Mỗi tác phẩm là một thông điệp trong sáng, gửi gắm niềm tin, niềm tự hào về tổ chức Đoàn, Đội và thế hệ trẻ hôm nay.

Đặc biệt, các tác phẩm xuất sắc được lựa chọn, trưng bày tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, diễn ra ngày 19/11/2025 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần thi đua sôi nổi của tuổi trẻ Bắc Ninh chào mừng sự kiện chính trị quan trọng này.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức tập huấn, tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho thiếu nhi. Các em được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, xử lý tình huống khẩn cấp và giúp đỡ người khác khi gặp nguy hiểm, góp phần xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Thông qua chương trình ý nghĩa này, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh mong muốn tiếp tục kêu gọi sự quan tâm, phối hợp của các cấp, ngành, tổ chức và toàn thể nhân dân, để mọi trẻ em đều được sống, học tập, vui chơi trong môi trường an toàn, hạnh phúc và phát triển toàn diện. Cuộc thi thu hút hơn 200 em học sinh tham dự.

P.V
