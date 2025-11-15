Hội đồng Đội Trung ương trao học bổng tại Ngày hội thiếu nhi Việt Nam

TPO - Sáng 15/11, Ngày hội Thiếu nhi Việt Nam - học tập tốt, rèn luyện chăm năm 2025 diễn ra tại phường Rạch Giá (An Giang), với sự tham dự của 2.000 thiếu nhi. Tại chương trình, Hội đồng Đội Trung ương trao 50 suất học bổng cho học sinh khó khăn; đồng thời thầy Lê Hồng Khánh và cô Diêm Nhật Minh - hai giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu của An Giang vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Chương trình do Hội đồng Đội Trung ương và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam phối hợp tổ chức tổ chức. Tham dự chương trình có anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam; anh Phan Duy Bằng - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang, cùng lãnh đạo địa phương, thầy cô giáo và đông đảo thiếu nhi.

Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam phát biểu.

Phát biểu tại ngày hội, anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam - cho biết, Ngày hội Thiếu nhi Việt Nam là hoạt động thường niên hằng năm. Chương trình nhằm tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi cả nước. Năm nay, chương trình được tổ chức tại An Giang, vùng đất hiền hòa của Tây Nam Bộ, giàu truyền thống cách mạng và nghĩa tình.

Theo anh Quân, sau hơn 4 năm triển khai, chương trình đã trở thành hành trình bền bỉ đồng hành cùng thiếu nhi Việt Nam trên con đường học tập và rèn luyện. Những hoạt động như nâng cao sức khỏe, bảo vệ môi trường, lan tỏa yêu thương đã góp phần nuôi dưỡng ở các em tinh thần nỗ lực, sống nhân ái và biết trách nhiệm với cộng đồng.

Anh Quân nhấn mạnh, gia đình - nhà trường - tổ chức Đội luôn là điểm tựa vững chắc để thiếu nhi phát triển toàn diện, tự tin bước vào tương lai trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số. “Chúng tôi mong muốn thấy các em trưởng thành không chỉ về tri thức mà còn khỏe mạnh, nhân ái, giàu tình yêu quê hương, đất nước”, anh Quân nói.

Đại biểu tham dự ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - học tập tốt, rèn luyện chăm”.

Chương trình Thiếu nhi Việt Nam - học tập tốt, rèn luyện chăm được kỳ vọng trở thành môi trường để các em rèn luyện bản thân, nuôi dưỡng ước mơ và hình thành những giá trị đẹp. Mỗi bài học, mỗi trải nghiệm đều là cơ hội để thiếu nhi tự tin, bản lĩnh hơn và xứng đáng với sự kỳ vọng của gia đình, thầy cô và xã hội.

Anh Quân kêu gọi các thầy cô giáo, phụ trách Đội và cha mẹ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để thiếu nhi được học tập, vui chơi, rèn luyện, làm nhiều việc tốt, góp phần vun bồi nhân cách.

Các thầy cô giáo cùng 2.000 đội viên, học sinh đã tham dự chương trình.

Dịp này, Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam và đơn vị tài trợ trao tặng 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Ngoài ra, hơn 2.000 em tham dự chương trình cũng nhận được nhiều phần quà ý nghĩa - nguồn động viên để các em tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.

Trong những năm qua, đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội trên cả nước đã không ngừng sáng tạo, nỗ lực mang đến cho thiếu nhi môi trường học tập và sinh hoạt lành mạnh, bổ ích. Tại chương trình, hai giáo viên Tổng phụ trách Đội của tỉnh An Giang vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, là: Thầy Lê Hồng Khánh - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học - THCS Vàm Rầy (xã Bình Sơn, An Giang). Cô Diêm Nhật Minh - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Rạch Giá, An Giang).

Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương và anh Phan Duy Bằng - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nhật Huy