Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật cho thanh niên Quân đội

TPO - Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chiều 14/11, Ban Thanh niên Quân đội tổ chức đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh niên Quân đội năm 2025, tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Theo Đại tá Trần Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Kỹ thuật Quân sự, thời gian qua, Học viện đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nội dung, chương trình giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) phù hợp với từng đối tượng.

Công tác kiểm tra, giám sát kết quả hoạt động PBGDPL và tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của tổ chức Đoàn, cán bộ và ĐVTN cũng thường xuyên được triển khai.

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội kiểm tra hệ thống sổ sách, văn bản phục vụ công tác PBGDPL cho thanh niên tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, chiều 14/11.

Học viện đã duy trì, thực hiện nghiêm Ngày Pháp luật, tủ sách pháp luật, kết hợp các hình thức tuyên truyền miệng, tọa đàm, sân khấu hóa (như Ngày hội văn hóa giao thông, Hội thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm thanh niên)… tạo sức lan toả, ảnh hưởng lớn đối với tâm lý, nhận thức và chất lượng rèn luyện pháp luật, kỷ luật của cán bộ, ĐVTN .

Tại Học viện, 100% cán bộ Đoàn, ĐVTN Học viện được tham gia học tập, nghe phổ biến, quán triệt đầy đủ các chuyên đề về pháp luật theo chương trình giáo dục chính trị và thực hiện Ngày Pháp luật hàng tháng của đơn vị; kết quả kiểm tra nhận thức chính trị pháp luật năm 2025 có 100% đạt yêu cầu, trên 75% đạt khá, giỏi...

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội kiểm tra Tủ sách Pháp luật tại Tiểu đoàn 4, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Theo Đại tá Trần Quang Huy, quá trình triển khai thực hiện, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới đạt được hiệu quả cao trong công tác phối hợp PBGDPL. Tiêu biểu như các mô hình “Mỗi tuần một điều luật, mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”; mô hình PBGDPL thông qua hoạt động đón tiếp gia đình quân nhân; mô hình “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”; mô hình “nhóm Zalo gắn kết đơn vị với gia đình quân nhân”.

Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Kỹ thuật Quân sự nhấn mạnh, thời gian tới, Học viện xác định tăng cường nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến các trang thiết bị phục vụ công tác PBGDPL cho thanh niên và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này.

Học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự thực hiện bài kiểm tra về nhận thức pháp luật, chiều 14/11.

Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với thực hiện tốt mô hình “Tổ hỗ trợ số” được thành lập ở các chi đoàn; phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để tuyên truyền, giáo dục thanh niên tìm hiểu và nghiêm túc chấp hành pháp luật.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Văn Ninh - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội (Trưởng đoàn kiểm tra), ghi nhận những biện pháp, cách làm hiệu quả của Học viện và tổ chức Đoàn các cấp trong Học viện về công tác PBGDPL cho thanh niên cũng như những đề xuất, kiến nghị xác đáng.

Chỉ ra một số hạn chế trong công tác PBGDPL, Đại tá Nguyễn Văn Ninh đề nghị Học viện Kỹ thuật Quân sự tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm bám sát nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường, gắn với các hoạt động giáo dục chính trị cũng như công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội cũng lưu ý, việc đẩy mạnh công tác phối hợp với các đơn vị kết nghĩa và các đơn vị trên địa bàn đóng quân; phát huy và nhân rộng các biện pháp, mô hình hiệu quả trong công tác PBGDPL cho thanh niên của Học viện.

Đại tá Trần Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Kỹ thuật Quân sự, phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đại tá Nguyễn Văn Ninh - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, phát biểu tại buổi kiểm tra.