Nhân rộng mô hình tiêu biểu nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội

TPO - Cùng với việc nhân rộng một số mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho thanh niên Quân đội; các đơn vị trong toàn quân sẽ đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số công tác thông tin, tuyên truyền.

Ngày 6/11, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGGPL), nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu về dự hội nghị.

Tới dự hội nghị có Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Ban tổ chức hội nghị, 5 năm qua, công tác tuyên truyền, PBGDPL Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã được cấp ủy, chính ủy, chỉ huy và cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Nội dung, hình thức PBGDPL được quan tâm đổi mới, đa dạng hóa, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Vai trò của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị, tổ chức đoàn các cấp được phát huy.

Trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, đoàn viên, thanh niên được nâng lên. Nhiều đơn vị không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, kỷ luật thông thường giảm.

Nhiều phong trào, hoạt động thiết thực đã được triển khai sâu rộng, nổi bật như Ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông”; các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, kỷ luật như “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Thanh niên Quân đội thượng tôn pháp luật”; thi viết tiểu phẩm “Tuổi trẻ Việt Nam xung kích, sáng tạo vận động nhân dân chấp hành pháp luật”; thi video tuyên truyền với chủ đề “Thanh niên Quân đội xung kích thực hiện công tác PBGDPL”... Qua đó thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội và nhân dân tham gia.

Thời gian tới, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội, một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được xác định gồm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong công tác này.

Tập trung phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn các cấp; kịp thời đấu tranh, phê phán những biểu hiện tư tưởng lệch lạc, sai trái và các hành vi vi phạm kỷ luật; tập trung vào các vấn đề nổi cộm, như thiếu yên tâm công tác, thiếu ý thức tự giác, ngại tu dưỡng, rèn luyện; đẩy mạnh tổ chức các phong trào hành động cách mạng của thanh niên.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL, nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội giai đoạn 2021- 2025, 55 tập thể và 121 cá nhân đã được tặng Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Rà soát, rút kinh nghiệm hoạt động và phổ biến, nhân rộng một số mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong tuyên truyền, PBGDPL, kỷ luật cho thanh niên Quân đội; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và đơn vị.

Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ tiến hành công tác tư tưởng, quản lý kỷ luật, PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên và cán bộ cấp phân đội.

Quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, huy động các nguồn lực cho công tác tuyên truyền, PBGDPL, kỷ luật cho thanh niên gắn với thực hiện các chương trình, đề án tuyên truyền, giáo dục khác; kịp thời khen thưởng, tuyên dương mô hình, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.