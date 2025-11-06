Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Nhân rộng mô hình tiêu biểu nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cùng với việc nhân rộng một số mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho thanh niên Quân đội; các đơn vị trong toàn quân sẽ đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số công tác thông tin, tuyên truyền.

Ngày 6/11, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGGPL), nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội giai đoạn 2021-2025.

tnqd-1.jpg
Các đại biểu về dự hội nghị.

Tới dự hội nghị có Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Ban tổ chức hội nghị, 5 năm qua, công tác tuyên truyền, PBGDPL Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã được cấp ủy, chính ủy, chỉ huy và cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Nội dung, hình thức PBGDPL được quan tâm đổi mới, đa dạng hóa, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Vai trò của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị, tổ chức đoàn các cấp được phát huy.

Trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, đoàn viên, thanh niên được nâng lên. Nhiều đơn vị không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, kỷ luật thông thường giảm.

tnqd-4.jpg

Nhiều phong trào, hoạt động thiết thực đã được triển khai sâu rộng, nổi bật như Ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông”; các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, kỷ luật như “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Thanh niên Quân đội thượng tôn pháp luật”; thi viết tiểu phẩm “Tuổi trẻ Việt Nam xung kích, sáng tạo vận động nhân dân chấp hành pháp luật”; thi video tuyên truyền với chủ đề “Thanh niên Quân đội xung kích thực hiện công tác PBGDPL”... Qua đó thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội và nhân dân tham gia.

Thời gian tới, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội, một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được xác định gồm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong công tác này.

Tập trung phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn các cấp; kịp thời đấu tranh, phê phán những biểu hiện tư tưởng lệch lạc, sai trái và các hành vi vi phạm kỷ luật; tập trung vào các vấn đề nổi cộm, như thiếu yên tâm công tác, thiếu ý thức tự giác, ngại tu dưỡng, rèn luyện; đẩy mạnh tổ chức các phong trào hành động cách mạng của thanh niên.

tnqd-2.jpg
Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL, nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội giai đoạn 2021- 2025, 55 tập thể và 121 cá nhân đã được tặng Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
tnqd-3.jpg

Rà soát, rút kinh nghiệm hoạt động và phổ biến, nhân rộng một số mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong tuyên truyền, PBGDPL, kỷ luật cho thanh niên Quân đội; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và đơn vị.

Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ tiến hành công tác tư tưởng, quản lý kỷ luật, PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên và cán bộ cấp phân đội.

Quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, huy động các nguồn lực cho công tác tuyên truyền, PBGDPL, kỷ luật cho thanh niên gắn với thực hiện các chương trình, đề án tuyên truyền, giáo dục khác; kịp thời khen thưởng, tuyên dương mô hình, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Nguyễn Minh
#Nhân rộng mô hình tiêu biểu #nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội #giáo dục pháp luật #tuổi trẻ Quân đội #Tổng cục Chính trị #Ban Thanh niên Quân đội

Xem thêm

Cùng chuyên mục