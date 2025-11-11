Thanh niên Quân đội là ‘đại sứ' văn hóa giao thông

TPO - Theo Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội khi tham gia giao thông, dù mang quân phục hay thường phục, đều phải là “đại sứ" của văn hóa giao thông, trên tinh thần "tuân thủ pháp luật - hành xử văn minh - hành động vì sự sống - kiến tạo tương lai".

Sáng 11/11, tại Bắc Ninh, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị các đơn vị (gồm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Quân khu 1; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh và Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức Ngày hội Thanh niên Quân đội (TNQĐ) với văn hoá giao thông năm 2025.

Tham dự ngày hội có các lãnh đạo, đại biểu cùng hơn 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Nhiều phong trào, mô hình hiệu quả

Phát biểu tại Ngày hội, Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban TNQĐ, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội, cho biết đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, việc xây dựng văn hóa giao thông gắn liền với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Thực hiện chủ trương của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, những năm qua, toàn quân đã triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Tuổi trẻ Quân đội đã cụ thể hóa cuộc vận động bằng nhiều phong trào, mô hình thiết thực, sáng tạo, hiệu quả như “Chi đoàn không có đoàn viên, thanh niên vi phạm kỷ luật, vi phạm Luật giao thông”, “Đoạn đường thanh niên tự quản”, “Điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn”.

“Phong trào TNQĐ với văn hóa giao thông đã trở thành điểm sáng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong và ngoài đơn vị”, Trưởng Ban TNQĐ nhấn mạnh.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, phát động Ngày hội Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông năm 2025.

Hưởng ứng nội dung phát động Ngày hội TNQĐ với văn hóa giao thông năm 2025 của lãnh đạo Tổng cục Chính trị, thời gian qua, tuổi trẻ toàn quân đã có nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức diễn đàn, tọa đàm, thi tìm hiểu, sân khấu hóa, phối hợp cùng các lực lượng, các địa phương tuyên truyền, lan tỏa ý thức giao thông văn minh, an toàn…

“Hội thi và Ngày hội hôm nay là những hoạt động tiêu biểu, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đồng thời củng cố niềm tin, giá trị, phẩm chất, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân”, Thượng tá Nguyễn Quang Huy nói.

Tại Ngày hội, căn cứ kết quả Hội thi TNQĐ với văn hóa giao thông năm 2025 (diễn ra tối 10/11), lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã quyết định tặng Cờ cho 1 đội đoạt giải Nhất và 2 đội đoạt giải Nhì; tặng Bằng khen cho 2 đội đoạt giải Ba cùng các tập thể và cá nhân có phần thi xuất sắc.

﻿ ﻿ Ban tổ chức trao thưởng các đơn vị đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Hội thi Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông 2025.

Tuân thủ pháp luật, hành xử văn minh

Thời gian tới, Trưởng Ban TNQĐ đề nghị tổ chức Đoàn trong toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm của Năm An toàn giao thông 2025 với chủ đề “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai”, gắn với các tiêu chí của Cuộc vận động “TNQĐ với văn hóa giao thông”.

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn các địa phương nơi đóng quân để tổ chức các hoạt động thiết thực, cụ thể, với hình thức phong phú, sáng tạo, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; khi tham gia giao thông cần thể hiện tác phong quân nhân mẫu mực, ứng xử có văn hóa trong mọi tình huống giao thông.

Các đơn vị tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động đồng đội, người thân và cộng đồng tham gia giao thông an toàn, văn minh; lan tỏa những giá trị, hình ảnh đẹp về văn hóa giao thông của tuổi trẻ Quân đội, góp phần nâng cao ý thức xã hội và xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện...

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Ban tổ chức trao thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc tại Hội thi Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông năm 2025.

“Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội khi tham gia giao thông, dù mang quân phục hay thường phục, đều phải là “đại sứ" của văn hóa giao thông, là lực lượng tiên phong, xung kích trong xây dựng và lan tỏa văn hóa giao thông đến cộng đồng trên tinh thần: tuân thủ pháp luật - hành xử văn minh - hành động vì sự sống - kiến tạo tương lai”, Thượng tá Nguyễn Quang Huy nói.

Hưởng ứng Năm An toàn giao thông quốc gia, trước đó, ngày 21/10, tại Gia Lai, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban TNQĐ chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị Quân đoàn 34, Cục Chính trị Binh chủng Thông tin liên lạc, Phòng Chính trị Binh đoàn 15, Công an tỉnh Gia Lai và Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức phát động Ngày hội TNQĐ với văn hoá giao thông năm 2025 (khu vực phía Nam).

﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Chương trình nghệ thuật đặc sắc của Đoàn chèo tỉnh Bắc Ninh tại Ngày hội.

﻿ Tuổi trẻ các lực lượng tham gia Ngày hội tuần hành tuyên truyền về văn hóa giao thông.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, trao đổi với cán bộ, đoàn viên, thanh niên về nét đẹp văn hóa giao thông tại Ngày hội.

Tuổi trẻ các đơn vị thực hành kỹ thuật lái xe an toàn tại Ngày hội.