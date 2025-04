Thanh niên Huế hưởng ứng ngày hội văn hóa giao thông

TPO - Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2025” do Ban Thanh niên Công an TP Huế phối hợp cơ quan chức năng tổ chức đã thu hút hơn 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia, qua đó nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông trong giới trẻ và người dân tại Huế.

Ngày 19/4, tại thị xã Hương Thủy (TP Huế), hơn 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và học sinh cùng tham gia ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2025, do Ban Thanh niên Công an TP Huế phối hợp với Thị Đoàn Hương Thủy và các đơn vị đồng hành tổ chức, nhằm lan tỏa thông điệp an toàn giao thông trong giới trẻ.

Với chủ đề tăng cường vai trò của thanh niên trong xây dựng văn hóa giao thông, chương trình đã diễn ra sôi nổi, với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa như tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, thực hành kỹ năng lái xe an toàn, tuần hành cổ động, tổ chức trò chơi tương tác theo chủ đề, trao tặng 30 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Ngày hội góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên, học sinh về việc chấp hành luật giao thông, qua đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn, vì hạnh phúc của mọi nhà.

Dịp này, nhiều đoàn viên, thanh niên, học sinh còn được trực tiếp trải nghiệm mô hình lái xe an toàn và khám phá các dòng xe điện mới do doanh nghiệp hỗ trợ.