Đà Nẵng khởi động cuộc thi Super Talent Contest 2026 dành cho tài năng trẻ

Chiều 30/12, cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật Super Talent Contest 2026 chính thức khởi động tại Đà Nẵng, mở ra sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp, quy mô dành cho các tài năng trẻ từ 5–18 tuổi khu vực miền Trung và trên toàn quốc.

Cuộc thi do S-Talent Academy phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức, hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái nghệ thuật bài bản. Qua đó, các thí sinh không chỉ có cơ hội thể hiện năng khiếu mà còn được tiếp cận tư duy biểu diễn, phương pháp đánh giá và lộ trình phát triển theo các chuẩn mực quốc tế.

Khác với nhiều cuộc thi mang tính trình diễn đơn thuần, Super Talent Contest 2026 – The Stage được thiết kế như một hành trình phát triển toàn diện. Từ vòng sơ khảo đến chung kết, các thí sinh được lắng nghe, định hướng và đồng hành xuyên suốt, nhằm đánh thức tinh thần nghệ thuật, bản lĩnh sân khấu và khát vọng theo đuổi con đường chuyên nghiệp.

Cuộc thi quy tụ nhiều hạng mục nghệ thuật đa dạng như nhạc cụ (piano, guitar, violin, saxophone, trống…), thanh nhạc, ballet, contemporary/modern/hiphop dance, K-pop dance; với các hình thức biểu diễn cá nhân, song ca và nhóm.

Super Talent Contest 2026 dành cho thí sinh từ 5–18 tuổi, tổ chức tại Huế – Đà Nẵng và mở rộng trên toàn quốc. Cuộc thi gồm 3 vòng: Sơ khảo online, bán kết và chung kết chấm trực tiếp. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng, cùng nhiều quyền lợi về đào tạo, biểu diễn và kết nối quốc tế.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, Super Talent Contest 2026 không đơn thuần là một cuộc thi, mà là hành trình phát triển toàn diện dành cho các tài năng trẻ, được dẫn dắt bởi đội ngũ chuyên gia và nghệ sĩ uy tín trong nước và quốc tế. Ban Tổ chức kỳ vọng mùa giải đầu tiên này sẽ không chỉ thành công về mặt tổ chức, mà còn trở thành bệ phóng vững chắc, giúp thế hệ tài năng nghệ thuật trẻ Việt Nam tự tin vươn xa trên các sân khấu trong nước và quốc tế.