Thanh niên Đắk Lắk 'đặt hàng' lãnh đạo tỉnh bài toán về công nghệ và khởi nghiệp

"Vũ khí" then chốt để bứt phá

Sáng 30/12, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với đoàn viên, thanh niên năm 2025. Với chủ đề “Thanh niên Đắk Lắk đổi mới sáng tạo, tiên phong phát triển khoa học kỹ thuật”, diễn đàn là nơi những "chủ nhân tương lai" hiến kế, đặt hàng lãnh đạo tỉnh những bài toán lớn về công nghệ và khởi nghiệp.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trương Công Thái – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, đối thoại với thanh niên không chỉ là hoạt động thường niên mà còn là mệnh lệnh từ thực tiễn. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, "đổi mới sáng tạo" và "khoa học kỹ thuật" chính là những vũ khí then chốt để thanh niên địa phương lập thân, lập nghiệp, đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Trương Công Thái – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại phiên thảo luận, anh Trịnh Dương Nam – Phó Bí thư Đoàn xã Ea Tu, phường Buôn Ma Thuột, thẳng thắn đặt câu hỏi về cơ chế kết nối: "Hiện tại, những lĩnh vực khoa học kỹ thuật nào ở Đắk Lắk đang có nhiều tiềm năng nhất để thanh niên có thể đóng góp và đổi mới sáng tạo? Đồng thời, có cơ chế nào để kết nối các ý tưởng sáng tạo của thanh niên với doanh nghiệp, nhà đầu tư và thị trường?"

Đại diện thanh niên xã Ea Tu đặt câu hỏi tại hội nghị.

Trả lời vấn đề này, ông Trần Minh Sơn – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh định hướng mũi nhọn: Nông nghiệp thông minh: Thanh niên cần làm chủ AI, Big Data, IoT và Drone để tối ưu hóa sản xuất, giải quyết bài toán thiếu hụt lao động. Đặc biệt, việc ứng dụng Blockchain vào truy xuất nguồn gốc sẽ là "giấy thông hành" để nâng tầm thương hiệu nông sản địa phương trên toàn cầu. Du lịch số: Sử dụng thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) để tạo trải nghiệm mới mẻ và dùng "bản sao số" (Digital Twin) nhằm quản trị du lịch bền vững.

Xóa nhòa khoảng cách công nghệ vùng sâu, vùng xa

Trăn trở về việc đưa công nghệ về buôn làng, chị H’Nghin Ayun – đại diện thanh niên xã Krông Pắc đặt vấn đề: "Làm thế nào để đưa khoa học kỹ thuật đến gần hơn với các bạn trẻ vùng sâu, vùng xa, giúp họ phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương?"

Chị H’Nghin Ayun – đại diện thanh niên xã Krông Pắc, trăn trở về việc đưa công nghệ về buôn làng.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Sau hơn 6 năm triển khai, chương trình OCOP của tỉnh đã có 764 sản phẩm được công nhận. Để tiếp sức cho thanh niên, Sở cam kết thực hiện hai giải pháp trọng tâm: Bố trí nguồn lực, tập trung tập huấn, hỗ trợ máy móc, hạ tầng cho các chuỗi giá trị do thanh niên làm chủ. Số hóa nông nghiệp: Xây dựng bản đồ số nông sản và hệ thống truy xuất nguồn gốc, giúp thanh niên vùng khó khăn dễ dàng tiếp cận thông tin thị trường, xóa bỏ tình trạng "mù mờ" dữ liệu sản xuất.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định sẽ hỗ trợ máy móc, hạ tầng cho các chuỗi giá trị do thanh niên làm chủ.

Hội nghị đối thoại một lần nữa khẳng định: Thanh niên Đắk Lắk không đứng ngoài cuộc đua công nghệ, mà đang sẵn sàng trở thành lực lượng xung kích, biến những khát vọng sáng tạo thành giá trị kinh tế cụ thể.

Lãnh đạo tỉnh cũng lưu ý, để khoa học kỹ thuật thực sự bén rễ tại vùng khó khăn, cần đồng bộ giải pháp về hạ tầng số, đào tạo và vốn. Tuy nhiên, sự chủ động học hỏi của mỗi đoàn viên chính là yếu tố then chốt nhất để hiện thực hóa sứ mệnh này.