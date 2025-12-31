Chàng trai vàng SEA Games 33 lan tỏa tinh thần tình nguyện ngày xuân

Trong vai trò đại sứ của Chiến dịch Xuân tình nguyện phường Thủ Đức, vận động viên Hoàng Gia Bảo mong muốn sẽ góp phần lan tỏa đến các bạn trẻ lối sống, tinh thần trẻ trung, nhiệt huyết và có trách nhiệm hơn để xây dựng một xã hội tốt đẹp.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thủ Đức (TPHCM) tổ chức ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện 2026, sẵn sàng thực hiện những hoạt động ý nghĩa dịp Tết đến xuân về.

Dự kiến thu hút sự tham gia của khoảng 1.000 bạn trẻ, chiến dịch Xuân tình nguyện phường Thủ Đức diễn ra từ 28/12/2025 đến 16/2/2026 (8/11 đến 29 tháng Chạp Âm lịch). Ban Chỉ huy chiến dịch xác lập 4 chương trình trọng điểm và 9 chỉ tiêu cụ thể.

4 chương trình trọng điểm gồm: Xuân tự hào, Xuân chiến sĩ, Xuân sẻ chia, Tết văn minh. Một số chỉ tiêu nổi bật như: Hỗ trợ khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 200 người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng ít nhất 500 bánh chưng, bánh tét; trao tặng ít nhất 200 suất quà cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; vận động ít nhất 200 đơn vị máu hiến; tổ chức 1 đội hình trực chốt, điều phối giao thông.

Đông đảo bạn trẻ góp mặt tại lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện phường Thủ Đức.

﻿Ảnh: Ngô Tùng

Anh Tô Minh Hiếu - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường, Chỉ huy trưởng chiến dịch Xuân tình nguyện phường Thủ Đức - cho biết, trong không khí cả nước đang hân hoan chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, tuổi trẻ phường cũng bước vào chiến dịch với nhiều hoạt động ý nghĩa, sáng tạo.

Theo anh Hiếu, chiến dịch diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thủ Đức đang nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Điều này đòi hỏi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ phường phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy cao nhất tinh thần sáng tạo, chủ động, hiệu quả trong các phong trào hành động cách mạng của Đoàn. “Chiến dịch Xuân tình nguyện là dịp để mỗi đoàn viên thanh niên thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với quê hương. Mỗi hành động dù nhỏ nhưng khi được thực hiện bằng cả trái tim và tinh thần trách nhiệm thì cũng góp phần làm nên một mùa xuân trọn vẹn, một cái tết ấm áp nghĩa tình dành cho nhân dân”, anh Tô Minh Hiếu bày tỏ.

Anh Tô Minh Hiếu chia sẻ tại buổi lễ.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Thủ Đức trao cờ cho Ban Chỉ huy, đánh dấu thời điểm xuất quân chiến dịch.

Tại lễ ra quân, lãnh đạo phường cùng các đại sứ, đơn vị đồng hành đã tặng những phần quà ý nghĩa dịp tết đến các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thủ Đức.

Lan tỏa lối sống ý thức trách nhiệm với cộng đồng

Chiến dịch Xuân tình nguyện phường Thủ Đức đã nhận được sự đồng hành của các bạn trẻ tiêu biểu là Hoàng Gia Bảo - vận động viên đội tuyển Aerobic gymnastic quốc gia. Vui mừng với vai trò đại sứ, Gia Bảo mong sẽ góp phần lan tỏa đến các bạn trẻ lối sống, tinh thần trẻ trung, nhiệt huyết và có trách nhiệm hơn để xây dựng một xã hội tốt đẹp.

Vận động viên Hoàng Gia Bảo đồng hành với chiến dịch trong vai trò đại sứ.

Nam vận động viên điển trai này vừa cùng đồng đội xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan với nội dung aerobic gymnastic nhóm 5 người. Thời gian qua, Gia Bảo đã hăng hái đồng hành với Hội Sinh viên TPHCM trong đóng góp ý kiến cải thiện sức khỏe thể chất cho người trẻ.

Diễn viên Lâm Thanh Mỹ chia sẻ tại buổi khởi động chiến dịch. Ảnh: Ngô Tùng

Trong khi đó, là một nghệ sĩ trẻ tài năng với độ phủ lớn qua các bộ phim điện ảnh nổi bật, diễn viên Lâm Thanh Mỹ cho rằng với việc tham gia những công việc thiện nguyện, sẻ chia là dịp để bạn quan sát những việc xung quanh đời sống, có thêm vốn sống và đem vào những vai diễn được chân thật nhất có thể. “Thông qua những đợt hoạt động tình nguyện này có thể giúp mình đi sâu và hiểu hơn đời sống cộng đồng. Được tham gia dịp quý báu này, mình mong muốn lan tỏa thông điệp rằng những hành động dù nhỏ thôi nhưng cũng sẽ góp sức đem lại mùa xuân ấm áp hơn đối với cộng đồng”, Thanh Mỹ bộc bạch.