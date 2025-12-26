Hỗ trợ người dân hơn 1 tỷ đồng trong Chiến dịch Tình nguyện Đông 2025 –Xuân 2026

TPO - Ngày 26/12, tại xã Tương Dương (tỉnh Nghệ An), Ban Thanh niên Công an nhân dân phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Tình nguyện mùa Đông 2025 – Xuân tình nguyện 2026, với tổng nguồn lực hỗ trợ nhân dân địa phương hơn 1 tỷ đồng.

Chương trình nhằm sẻ chia khó khăn với người dân và thanh thiếu nhi vùng sâu, vùng xa; đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác an sinh xã hội, hướng về cơ sở.

Ban Tổ chức trao tặng 20 suất quà cho 20 gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất quà cho 20 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã...

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Thượng tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân; ông Lê Văn Lương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tương Dương; ông Hồ Phúc Hải, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An, cùng đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị đồng hành và đông đảo bà con nhân dân địa phương.

Tại buổi lễ, Ban Thanh niên Công an nhân dân đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho nhân dân và đoàn viên, thanh thiếu nhi xã Tương Dương, gồm, 10 ngôi nhà tình nghĩa; 20 máy tính; 100 suất học bổng tiếng Anh trực tuyến; 100 áo khoác ấm; 100 ba lô; 200 chăn ấm; 100 nồi cơm điện và nhiều nhu yếu phẩm, với tổng trị giá 1,02 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất quà cho thiếu nhi vượt khó trên địa bàn; đồng thời hỗ trợ xây dựng 2 phòng máy tính phục vụ học tập, góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận công nghệ và nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Chiến dịch Tình nguyện mùa Đông – Xuân tình nguyện không chỉ là hoạt động thiện nguyện thường niên, mà còn là dịp để tuổi trẻ Công an nhân dân và đoàn viên thanh niên Nghệ An thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống người dân vùng khó khăn.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã kêu gọi, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành, ủng hộ cho chiến dịch với tổng nguồn lực cam kết khoảng 1,5 tỷ đồng, nhằm mở rộng phạm vi hỗ trợ trong suốt thời gian triển khai chiến dịch.

Ngay sau lễ ra quân, Ban Thanh niên Công an nhân dân và tuổi trẻ Nghệ An tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng tại cơ sở, như: tuyên truyền phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên tại Trường THPT Tương Dương I; thăm, trao tặng và khánh thành các công trình thanh niên; tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tương Dương.

10 ngôi nhà tình nghĩa được trao cho người dân địa phương.

Chiến dịch Tình nguyện mùa Đông 2025 – Xuân tình nguyện 2026 tại Tương Dương không chỉ mang theo những phần quà vật chất, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp thêm động lực để người dân và thanh thiếu nhi nơi vùng cao biên giới nỗ lực vươn lên, đón một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình.

