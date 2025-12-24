Bãi đỗ xe bị biến thành 'tổ hợp thể thao', Đà Nẵng chỉ đạo xử lý

TPO - Cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng đã kiểm tra, yêu cầu khắc phục sai phạm đất công, xử lý các vi phạm liên quan đến khu đất "vàng" gần 10.000 m2 tại phường Ngũ Hành Sơn cho thuê làm bãi đỗ xe bị biến thành "tổ hợp thể thao", sử dụng đất không đúng mục đích.

Chuyển sân pickleball thành bãi đỗ xe trong nhà, sân bóng làm bãi đỗ xe ngoài trời

Ngày 24/12, liên quan đến bài phản ánh của Báo Tiền Phong: "Đà Nẵng: Bất ngờ với 'tổ hợp thể thao' trên đất thuê làm bãi đỗ xe", Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng đã có văn bản chấn chỉnh yêu cầu chủ đầu tư sử dụng đúng mục đích cho thuê ngắn hạn đối với khu đất vàng rộng gần 10.000 m2 trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng cho biết: Ngay sau khi báo phản ánh, đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra thực tế khu đất đã được đấu giá và giao cho Công ty TNHH Cây xanh Gia Vũ thuê với mục đích công trình giao thông (bãi đỗ xe).

Qua kiểm tra, biên bản của đoàn công tác cho thấy khu đất đang triển khai xây dựng sân pickball, dựng trụ đèn và giăng lưới, trải thảm cỏ sân bóng mini. Trung tâm Phát triển quỹ đất đã lập biên bản, đồng thời, đề nghị công ty tháo dỡ các hạng mục không đúng với mục đích sử dụng theo hợp đồng đã ký. Nếu không thực hiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ hủy Hợp đồng và thu hồi đất, khôi phục hiện trạng ban đầu theo quy định.

Khu vực sân pickleball xây trái phép đã được chuyển thành bãi đỗ xe trong nhà.

Liên quan đến khu đất này, sau khi Báo Tiền Phong phản ánh, UBND phường Ngũ Hành Sơn cũng đã yêu cầu cơ quan chứ năng của địa phương có báo cáo cụ thể. Theo báo cáo của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Ngũ Hành Sơn, qua kiếm tra, rà soát tại khu đất này, dù phần thô kết cấu, diện tích xây dựng được thực hiện theo nội dung giấy phép xây dựng số 857/GPXD do UBND phường Ngũ Hành Sơn cấp, tuy nhiên chủ đầu tư đã sơn vạch, chia ô, ngăn lưới, có dấu hiệu chuyển đổi thành sân thể thao không đúng quy định.

“Thời gian đến, đơn vị sẽ phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất theo dõi, giám sát tiến trình khắc phục của đơn vị theo đúng quy định”, báo cáo của Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Ngũ Hành Sơn cho biết.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty TNHH Cây xanh Gia Vũ thừa nhận việc nóng vội trong đầu tư xây dựng các hạng mục tại khu đất này khi chưa được phép. Hiện công ty đã chủ động khắc phục theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Toàn cảnh khu đất gần 10.000 m2 trên đường Ngũ Hành Sơn.

Trong đó, hạng mục sân Pickleball sai phép, đơn vị sẽ trả về đúng công năng là Khu đỗ xe trong nhà có mái che. Đối với hạng mục sân bóng, công ty đã được cho gỡ lưới giăng, chuyển về đúng công năng là bãi xe ngoài trời.

"Sự nóng vội đã gây thiệt hại cho công ty. Chúng tôi xem đây là một bài học lớn để không tái phạm", vị này cho biết.

Theo đại diện công ty, việc nóng vội đầu tư xây dựng các hạng mục thể thao là do khi thuê đất làm bãi đỗ xe không khảo sát kỹ. Tuyến đường gom dọc đường Ngũ Hành Sơn (thuộc tuyến Quốc lộ 14B) có biển cấm xe 2,5 tấn dẫn đến việc làm bãi đỗ thì xe hàng, xe container không thể vào. Trong khi xe hộ gia đình, xe cá nhân không cao, doanh thu sẽ thua lỗ nên vội vàng đầu tư sân thể thao. Trước khó khăn này, đơn vị mong muốn cơ quan chức năng có kiến nghị việc điều chỉnh biển cấm vì tuyến quốc lộ thuộc thẩm quyền của Bộ.

Cùng với đó, đại diện công ty này cũng cho hay, sẽ chuyển hướng thu hút các phương tiện là xe chở khách du lịch về bãi, để cải thiện nguồn thu, đảm bảo không tái phạm.

Thêm đất làm bãi đỗ xe sử dụng sai mục đích

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, hiện nay chủ trương cho thuê đất ngắn hạn trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã giúp chính quyền quản lý đất đai, cải thiện môi trường, giúp nhiều doanh nghiệp, người dân có điều kiện phát triển kinh tế. Nhiều khu vực sau khi đấu giá cho thuê với mục đích bãi đỗ xe, các doanh nghiệp, cá nhân đã đầu tư xây dựng bãi đỗ xe đúng với mục đích sử dụng đất, qua đó đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của người dân. Tuy nhiên, một số địa điểm sau khi cho thuê đã được sử dụng sai mục đích.

Khu đất tại giao lộ Lê Đức Thọ - Thành Vinh 1 (phường Sơn Trà) đang được làm quán cà phê.

Ngoài khu đất gần 10.000 m2 ở đường Ngũ Hành Sơn, quá trình tìm hiểu, phóng viên Báo Tiền Phong cũng đã ghi nhận một số khu đất sử dụng sai mục đích. Đơn cử khu đất rộng khoảng 500m2 tại giao lộ Lê Đức Thọ - Thành Vinh 1 (phường Sơn Trà) cũng là đất được cho thuê ngắn hạn với mục đích công trình giao thông (làm bãi đỗ xe) nhưng hiện nay đang được xây dựng thành quán cà phê quy mô.

Trong vai người cần thuê đất mở quán, phóng viên tiếp cận bà L. chủ quán cà phê đang đầu tư xây dựng tại đây. Bà L. cho biết: Khu đất này được thành phố cho một đơn vị thuê làm bãi đỗ xe với thời hạn 3 năm. Sau đó bà thuê lại để mở quán cà phê thay vì làm bãi đỗ xe. "Nếu làm bãi đỗ xe sẽ thua lỗ vì khu vực này thưa dân, ít có nhu cầu. Việc thuê đất này không phải ai cũng thuê được" bà L. cho biết.

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà cho hay, các khu đất thuê ngắn hạn trên địa bàn quyền quản lý hiện tại vẫn đang thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP. Đà Nẵng vì chưa bàn giao hồ sơ, hợp đồng thuê đất.

Sau khi tiếp nhận thông tin đất sử dụng sai mục đích cho thuê, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà cho biết: Cảm ơn báo chí đã kịp thời thông tin, hỗ trợ địa phương. "Phường sẽ cho lực lượng kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất tại các khu đất được cho thuê ngắn hạn trên địa bàn. Nếu phát hiện sai phạm sẽ kiến nghị cơ quan chức năng thành phố có hướng xử lý theo đúng quy định", ông Vui khẳng định.