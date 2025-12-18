Đà Nẵng: Bất ngờ với 'tổ hợp thể thao' trên đất thuê làm bãi đỗ xe

TPO - Khu đất gần 10.000m2 nằm ở trung tâm TP. Đà Nẵng được đấu giá thuê đất ngắn hạn để làm bãi đỗ xe. Tuy nhiên, trên diện tích đất này đang mọc lên sân bóng đá, sân pickleball và cả quán giải khát quy mô.

Sân bóng đá, sân pickleball trên đất “vàng”

Từ tháng 4/2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng cho thuê ngắn hạn 30 khu đất trên địa bàn. Hầu hết các khu đất đều có mục đích là đất công trình giao thông, được quy định rõ là xây dựng làm bãi đỗ xe để phục vụ người dân trên địa bàn. Trong thông báo cho thuê, Trung tâm yêu cầu các cá nhân, tổ chức cam kết sử dụng đất vào đúng mục đích cho thuê ngắn hạn. Đồng thời, có trách nhiệm phối hợp với chính quyền trong quá trình triển khai, hoạt động tại địa phương, theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, một số cá nhân, tổ chức sau khi trúng giá thuê của thành phố thay vì mở bãi đỗ xe thì đã sử dụng đất sai mục đích, xây dựng nhà hàng, quán cà phê, sân thể thao,…

Sân pickleball "mọc" lên trên đất làm bãi đỗ xe.

Khu đất “vàng” trên đường Ngũ Hành Sơn có diện tích gần 10.000m2 được UBND TP. Đà Nẵng thu hồi của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung và đã được đấu giá thuê đất ngắn hạn với mục đích là: Đất công trình giao thông (bãi đỗ xe). Tuy nhiên, theo ghi nhận, sau khi khu đất được đấu giá, giao cho Công ty TNHH Cây xanh Gia Vũ Đà Nẵng khai thác và sử dụng, đơn vị này đã gắn biển bãi giữ xe, kèm các mức giá gửi xe cụ thể. Tuy nhiên, phía trong là một “tổ hợp” gồm sân bóng đá, sân pickleball và một nhà hàng đang trong quá trình hoàn thiện. Việc thuê làm bãi để xe, nhưng mọc lên các hạng mục này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Theo ghi nhận, tại đây đã có 4 sân bóng đá đang được công nhân rải thảm cỏ nhân tạo. Bên cạnh đó là 6 sân pickleball cũng đang hoàn tất những khâu cuối cùng. Liên hệ với các quản lý sân thì được biết, các sân đã bắt đầu nhận lịch đặt sân của khách, để sau khi khai trương sẽ đi vào hoạt động.

Xây dựng để phục vụ tài xế?

Trụ sở Công ty Cây xanh Gia Vũ Đà Nẵng theo thông tin đăng ký là tại số 502 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn. Trực tiếp có mặt tại 502 Võ Nguyên Giáp thì đây cũng chỉ là một bãi giữ, rửa xe. Tại đây, đại diện của Công ty Cây xanh Gia Vũ Đà Nẵng cho hay công ty của ông đã trúng đấu giá lô đất trên và đã liên kết để đầu tư sân bóng, sân pickleball cũng như hàng quán bên trong. Lý giải việc này, người này cho biết: Khu đất là đất công trình giao thông nhưng "có nhiều mục đích xây dựng"?. Trong diện tích hơn 10.000m2 vẫn giữ lại 5.000 – 6.000m2 làm diện tích đỗ xe. Còn khuất phía trong thì mới làm sân thể thao, nhà hàng là để phục vụ nhu cầu giải trí cho anh em lái xe, tài xế gửi xe.

Cũng theo đại diện Công ty Cây xanh Gia Vũ Đà Nẵng, nếu làm bãi đỗ xe thì sẽ thua lỗ, vì khu vực này nhu cầu không cao. Việc làm sân bóng, sân pickleball là theo phụ lục hợp đồng. Tuy nhiên, phụ lục hợp đồng này lại chưa có và đang phải chờ cơ quan chức năng phê duyệt.

Sân bóng đá quy mô đang được hoàn thiện bên trong khu đất.

Nhận phản ánh của phóng viên và xem các hình ảnh hiện trường khu đất đã được đầu tư xây dựng sân bóng, ông Võ Nguyên Chương, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng rất bất ngờ. Ông Chương ngay lập tức gọi điện yêu cầu anh em đơn vị lập tức kiểm tra, báo cáo.

Ông Chương cho biết: Việc cho thuê ngắn hạn các khu đất công là chủ trương lớn của thành phố nhằm tận dụng nguồn lực từ đất đai, đảm bảo môi trường, tránh việc lấn chiếm tái phép, cũng như tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp kinh doanh theo đúng quy định pháp luật. Các khu đất công trình giao thông được sử dụng hợp lý sẽ vừa tạo điều kiện khai thác hợp lý quỹ đất chưa sử dụng, vừa góp phần bổ sung hạ tầng đỗ xe, hỗ trợ tổ chức giao thông tại các khu vực trọng điểm của thành phố trong giai đoạn hiện nay. Song song với công tác cho thuê, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng còn siết chặt công tác quản lý, không để tình trạng sử dụng sai mục đích, gây thất thoát ngân sách, mất an toàn, ổn định trật tự đô thị.

“Nguyên tắc cho thuê phải sử dụng đúng mục đích của đất. Không thể nói xây dựng sân bóng đá, sân pickleball, hàng quán là để phục vụ tài xế, lái xe. Trung tâm đã chỉ đạo anh em kiểm tra thực tế, để có báo cáo và hướng xử lý. Khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể”, ông Võ Nguyên Chương cho biết.

Ông Chương cũng cho biết, hồi tháng 8/2024, thành phố Đà Nẵng cũng đã quyết liệt xử lý, tháo dỡ hơn 38 công trình trái phép, lấn chiếm đất công làm hàng quán, sân bóng,… ở đường Nguyễn Tất Thành sử dụng đất thuê ngắn hạn sai mục đích, qua đó lập lại trật tự trên các tuyến đường trọng điểm.