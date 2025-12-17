Tê tê quý hiếm dài gần 1 mét bò vào khu dân cư ở Đà Nẵng

TPO - Một người dân ở xã đảo Cù Lao Chàm (TP. Đà Nẵng) phát hiện tê tê nặng 3,2kg, dài gần 1 mét bò vào gần nhà đã kịp thời báo lên cơ quan chức năng để triển khai cứu hộ

Ngày 17/12, lãnh đạo Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm (TP. Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng vừa phối hợp triển khai biện pháp cứu hộ thả cá thể tê tê quý hiếm về tự nhiên.

Người dân giao nộp cá thể tê tê quý hiếm cho lực lượng chức năng triển khai biện pháp cứu hộ, thả về tự nhiên. Ảnh BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm

Theo đó, sáng cùng ngày, ông Trần Can (trú tại thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng) phát hiện một cá thể tê tê tại khu vực gần nhà và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng. Qua ghi nhận, cá thể tê tê có trọng lượng 3,2 kg, chiều dài 93 cm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng phối hợp kiểm tra, triển khai các biện pháp cứu hộ và tái thả theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho cá thể trước khi đưa trở lại môi trường tự nhiên phù hợp.

Tê tê Java là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ ở mức độ cao nhất theo Nhóm IB – Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Tê tê Java hiện được xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp (Critically Endangered) của IUCN – Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế.