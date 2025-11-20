Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Phát hiện con vật quý hiếm trong sách đỏ khi đi làm đồng

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc đi làm đồng, người đàn ông 57 tuổi ở Đà Nẵng phát hiện một cá thể tê tê còn sống, nặng khoảng 4,7kg đã chủ động liên hệ giao nộp cho công an

Ngày 19/11, công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an xã Hà Nha vừa tiếp nhận một cá thể tê tê quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

tete-6383.jpg
2262064781958373077-4.jpg
Người đàn ông phát hiện cá thể tê tê quý hiếm liền đem giao nộp cho công an. Ảnh CA

Trước đó, trong lúc đi làm đồng, ông Đoàn Công Khánh (57 tuổi, trú thôn Hòa Thạch, xã Hà Nha) phát hiện một cá thể tê tê còn sống, nặng khoảng 4,7kg.
Nhận thức đây là loài được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt, ông Khánh đã đưa về và chủ động liên hệ Công an xã Hà Nha để bàn giao theo đúng quy định.

Ngay khi tiếp nhận, Công an xã Hà Nha lập biên bản, phối hợp cơ quan chuyên môn kiểm tra tình trạng cá thể tê tê, hoàn tất thủ tục bàn giao cho Hạt Kiểm lâm liên xã Khu vực 3 để thả về môi trường tự nhiên.

Hoài Văn
#tê tê #động vật quý hiếm #Đà Nẵng #bảo vệ #công an #kiểm lâm

Xem thêm

Cùng chuyên mục