Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trên sông Sài Gòn

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một thi thể nam giới không đầu vừa được phát hiện nổi trên sông Sài Gòn. Lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm để điều tra nguyên nhân.

Tối 19/12, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ thi thể nam giới không đầu vừa được phát hiện trên sông Sài Gòn.

Theo thông tin ban đầu, chiều muộn cùng ngày, tại khu vực sông Sài Gòn thuộc khu phố Tương Bình Hiệp 2, phường Chánh Hiệp, người dân phát hiện một thi thể người nằm lẫn trong đám lục bình đang trôi.

ht.jpg
Khu vực nơi phát hiện thi thể

Một người đi ghe đã tìm cách tiếp cận, kéo thi thể vào gần bờ và nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Nhận tin báo, Công an TPHCM có mặt phối hợp với lực lượng chức năng phường Chánh Hiệp, tiến hành phong tỏa hiện trường để khám nghiệm và lấy lời khai các nhân chứng.

Tại hiện trường, thi thể nam giới mất phần đầu, mặc áo dài tay màu đen có mũ đội, quần lửng.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Hương Chi
#thi thể #sông Sài Gòn #điều tra #công an #vụ án

Xem thêm

Cùng chuyên mục