Sập giàn giáo tại Nhà thi đấu Phú Thọ, 2 người thương vong

TPO - Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra trong quá trình cải tạo Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) khiến 1 công nhân tử vong tại chỗ, 1 người khác bị đa chấn thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 17/12, trong lúc nhóm công nhân đang thi công cải tạo bên trong Nhà thi đấu Phú Thọ, trên đường Lý Thường Kiệt (TP.HCM) thì hệ thống giàn giáo bất ngờ mất trụ và đổ sập từ độ cao lớn.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn từ tối 17/12.

Theo một số công nhân, thời điểm xảy ra sự cố, nhiều người đang làm việc trên giàn giáo thì bất ngờ bị hất văng xuống đất. Một số nạn nhân bị các thanh sắt và vật liệu xây dựng đè trúng. Sự cố khiến nhiều người có mặt tại công trình hoảng loạn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đã điều động xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, triển khai công tác cứu nạn. Trung tâm Cấp cứu 115 cũng được huy động để sơ cứu các nạn nhân.

Qua xác minh ban đầu, một nam công nhân được xác định đã tử vong tại chỗ do chấn thương quá nặng. Đến khoảng 0 giờ ngày 18/12, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm.

Một công nhân khác bị đa chấn thương, gãy xương cẳng chân trái đã được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến sáng 18/12, khu vực Nhà thi đấu Phú Thọ tiếp tục được phong tỏa. Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ sập giàn giáo để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.