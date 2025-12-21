Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì các hoạt động về nguồn, tri ân tại tỉnh Cao Bằng

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 21/12, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - làm trưởng đoàn tổ chức các hoạt động về nguồn, tri ân tại tỉnh Cao Bằng.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo Quân khu 1, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chỉnh hoa trước khi dâng lễ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.

Điểm đến đầu tiên của đoàn là Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo. Đây là địa danh lịch sử đặc biệt, nơi ghi dấu sự ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; một tài năng quân sự xuất chúng, có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc ta.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương, dâng lễ kính viếng, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.

Ghi cảm tưởng vào Sổ vàng lưu niệm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Trước anh linh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân nguyện đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại cùng đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi cảm tưởng vào Sổ vàng lưu niệm Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà tặng Ban Quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo.

Tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, đoàn công tác cùng ôn lại truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, ý nghĩa Ngày hội Quốc phòng toàn dân và những thành tựu to lớn trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Không gian rừng núi Cao Bằng trầm lắng, thiêng liêng càng làm nổi bật ý nghĩa sâu sắc của sự kiện lịch sử diễn ra nơi đây, nhắc nhở các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tiếp nối hành trình tri ân, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Tam Kim. Tại đây, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí trong đoàn công tác thăm hỏi sức khỏe, đời sống, lắng nghe những chia sẻ chân tình của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chăm sóc cây trồng tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo.

Dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao 30 suất quà gửi tặng các đối tượng chính sách tại xã Tam Kim. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và của Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với mảnh đất quê hương cội nguồn cách mạng Tam Kim nói riêng và Cao Bằng nói chung, tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương, triển khai chính sách hậu phương Quân đội, mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực đầu tư, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống người dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi trao tặng quà.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà tặng các đối tượng chính sách.

Cũng trong ngày 21/12, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng. Tại buổi làm việc, báo cáo với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn những năm qua, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng khẳng định: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, thường xuyên chăm lo xây dựng củng cố thế trận quốc phòng, an ninh gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế. Trong đó, công tác bảo đảm an ninh biên giới, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông, an ninh trong vùng dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt; công tác biên phòng được triển khai đồng bộ, hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được tăng cường, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh đó, quan hệ giữa chính quyền, các ngành và nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc được củng cố và phát triển.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự vui mừng, chúc mừng những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị, trong thời gian tới, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, bám sát thực tiễn để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh đề nghị tỉnh nhanh chóng xử lý các vấn đề liên quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo đang chịu tác động trực tiếp của thiên tai, sạt lở; chủ động triển khai ngay các biện pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn nguy cơ hư hỏng, mất mát di tích; đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền để có giải pháp căn cơ, lâu dài. Việc xử lý phải bảo đảm vừa đúng quy định của pháp luật về di sản, vừa đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, không để chậm trễ gây hậu quả nghiêm trọng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà tặng lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng hoa chúc mừng Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

Bên cạnh đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tỉnh tập trung triển khai hiệu quả ba chương trình phát triển lớn đã xác định, gồm: Phát triển văn hóa gắn với du lịch; phát triển kinh tế biên mậu; phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững. Trong đó, phát triển văn hóa, du lịch cần đặt trong tư duy mới, khai thác hiệu quả các giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh, sinh thái, gắn với chiến lược quốc gia về phát triển văn hóa và định hướng hội nhập quốc tế. Phát triển kinh tế biên mậu phải đi đôi với giữ vững quốc phòng, an ninh và tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị khu vực biên giới. Phát triển kinh tế rừng cần phát huy giá trị tổng hợp của rừng, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng, quốc gia và quốc tế.

Quang cảnh buổi làm việc.

Cùng với đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tỉnh tập trung thực hiện các khâu đột phá, trong đó ưu tiên xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược; thúc đẩy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, gắn với nâng cao hạ tầng viễn thông, internet và triển khai hiệu quả phong trào bình dân học vụ số. Về quốc phòng, an ninh, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tỉnh tiếp tục xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, ổn định, lâu dài trên tuyến biên giới, gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong bảo đảm an ninh truyền thống và phi truyền thống, nhất là phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ vững chắc địa bàn.

