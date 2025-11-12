Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhận bàn giao chức trách, nhiệm vụ từ Đại tướng Trịnh Văn Quyết

TPO - Nhận bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam từ Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm rất tin tưởng, kỳ vọng vào Quân đội, đặc biệt là Tổng cục Chính trị - cơ quan tham mưu chiến lược đặc biệt quan trọng, đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân.

Chiều 12/11, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giữa Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đại tướng Trịnh Văn Quyết.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chúc mừng Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đại tướng Trịnh Văn Quyết.

Tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (người nhận bàn giao) và Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (người bàn giao), đã ký biên bản bàn giao.

Phát biểu bàn giao, Đại tướng Trịnh Văn Quyết cho biết, những năm qua toàn quân luôn giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; chưa có trường hợp cán bộ, chiến sĩ thoái thác nhiệm vụ.

Từ Quân ủy Trung ương đến các tổ chức Đảng trong toàn quân đều vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, kể cả trong những hoàn cảnh khó khăn, đột xuất.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị.

Theo Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Tổng cục Chính trị đã quy tụ được đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, bản lĩnh, kinh nghiệm thực tiễn, đảm nhiệm tốt các vị trí chiến lược; nhiều cán bộ trưởng thành, thể hiện năng lực, phẩm chất, đạo đức và tinh thần trách nhiệm, bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương giao phó.

Cùng với đó, Tổng cục Chính trị đã chủ động củng cố bộ máy tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới; quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa, an sinh, phúc lợi cho cán bộ, chiến sĩ; triển khai xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trở thành điểm nhấn văn hóa, giáo dục truyền thống cách mạng, thu hút đông đảo nhân dân và thế hệ trẻ.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết cũng khẳng định, đã có 41 năm công tác trong Quân đội và được Đảng phân công sang lĩnh vực công tác mới, ở bất kỳ cương vị nào cũng hết lòng, hết sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; đồng thời sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị.



Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu nhận bàn giao, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm rất tin tưởng, kỳ vọng vào Quân đội, đặc biệt là Tổng cục Chính trị - cơ quan tham mưu chiến lược đặc biệt quan trọng, đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, thời gian qua, Quân đội ta đã thể hiện rõ sức mạnh tổng hợp, bản lĩnh và tính chính quy trong mọi lĩnh vực, từ sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn, gìn giữ hòa bình, đến hoạt động đối ngoại quốc phòng; công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho sự lớn mạnh của Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng trân trọng ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, tướng lĩnh, sĩ quan, đặc biệt là Đại tướng Trịnh Văn Quyết - người đã cùng tập thể Tổng cục Chính trị để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa, thông tin đối ngoại và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị tặng hoa chúc mừng Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đại tướng Trịnh Văn Quyết.

Khẳng định Tổng cục Chính trị sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết Tổng cục sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, bộ, ngành trong việc hoàn thiện cơ chế, quy chế phối hợp công tác; xây dựng thế trận tư tưởng vững chắc; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó, tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng, cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, chuyển đổi số trong công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện.