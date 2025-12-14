Bán đảo Crimea rung chuyển trước hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái

TPO - Trong đêm 13, rạng sáng ngày 14/12, Crimea đã hứng chịu một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), với nhiều vụ nổ được ghi nhận trên khắp bán đảo trong khoảng hai giờ, theo RBC-Ukraine.

Trang RBC-Ukraine đưa tin, Crimea đã đối mặt với các cuộc không kích quy mô lớn. Tại thành phố Feodosia, người dân ghi nhận những vụ nổ mạnh khi UAV chưa xác định tấn công một kho chứa dầu. Ở các khu vực Krasnoperekopsk và Simferopol, nhân chứng cho biết đã quan sát thấy tên lửa và UAV hoạt động trên bầu trời, kèm theo tiếng súng phòng không và nhiều tiếng nổ lớn.

Tại Saki và khu vực lân cận, nhiều vụ nổ mạnh tiếp tục được ghi nhận. Riêng tại khu vực HRES thuộc thành phố Simferopol, các nhân chứng cho biết đã xảy ra cháy nổ trong bối cảnh có hoạt động dày đặc của UAV và máy bay quân sự. Tại các khu vực Gvardeyskoye và Dzhankoi, người dân địa phương báo cáo tình trạng hỗn loạn khi hệ thống phòng không khai hỏa nhằm đánh chặn các mục tiêu trên không.

Trong những tuần gần đây, tần suất các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu quân sự và hậu cần tại Crimea có xu hướng gia tăng. Gần đây nhất, cơ quan tình báo Ukraine thông báo đã phá hủy một máy bay vận tải quân sự An-26 của Nga cùng hai mục tiêu quan trọng khác trên bán đảo.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này trong tuyên bố mới nhất cho biết, từ 23h ngày 13/12 đến 7h sáng 14/12, các hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy tổng cộng 235 UAV của Ukraine tại nhiều khu vực.

Theo tuyên bố này, các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất gồm vùng Bryansk, nơi 35 UAV bị bắn hạ, và Crimea với 32 chiếc bị phá hủy. Tại vùng Krasnodar có 22 UAV bị đánh chặn, vùng Tula ghi nhận 15 UAV bị bắn hạ, Kaluga có 13 chiếc và Kursk là 7 chiếc.

Số lượng UAV bị phá hủy thấp hơn tại các vùng Ryazan và Rostov, mỗi nơi 4 chiếc; Belgorod ghi nhận 3 chiếc. Hai UAV bị bắn hạ tại vùng Leningrad, trong khi Smolensk, Pskov, Novgorod và Moscow mỗi nơi ghi nhận một chiếc.