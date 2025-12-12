Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng thống Ukraine Zelensky tiết lộ thay đổi quan trọng trong thỏa thuận hòa bình

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/12 cho biết bản cập nhật của dự thảo thỏa thuận hòa bình với Nga hiện nay đã bao gồm điều khoản duy trì quy mô lực lượng vũ trang Ukraine ở mức 800.000 binh sĩ - tương ứng với quân số thực tế của nước này.

Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định điều này khi phát biểu trước báo giới vào ngày 11/12.

Khi được hỏi liệu thỏa thuận hòa bình với Nga có thực sự bao gồm giới hạn về số lượng binh sĩ ở Ukraine hay không, Tổng thống Zelensky trả lời: "Văn bản này duy trì quy mô quân đội Ukraine là khoảng 800.000 quân".

tt.jpg

Tổng thống Zelensky nhắc lại rằng, năm 2022 từng có đề xuất cắt giảm lực lượng vũ trang Ukraine xuống còn 40.000 - 50.000 người, nhưng những phương án như vậy hiện đã bị loại bỏ. Ông nhấn mạnh, phiên bản hiện tại đã được sửa đổi kỹ lưỡng và "được hoàn thiện đầy đủ".

Tuần trước, truyền thông phương Tây công bố dự thảo kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm do Mỹ soạn thảo. Một số nguồn tin cho biết tài liệu này từng đề xuất giới hạn quân số Ukraine ở mức 600.000 người cùng một số nhượng bộ.

Phái đoàn Ukraine đã đến Geneva để đàm phán về việc điều chỉnh nội dung dự thảo. Sau cuộc họp, cố vấn Văn phòng Tổng thống Oleksandr Bevz cho biết nhiều điểm đã bị loại bỏ hoặc sửa đổi.

Quỳnh Như
#hòa bình #quân đội Ukraine #thỏa thuận #Geneva #đàm phán #xung đột Nga Ukraine

