Bộ Quốc phòng trao 99 tượng Bác Hồ tặng các xã, phường tỉnh Bắc Ninh

TPO - 99 tượng Bác Hồ được Bộ Quốc phòng trao tặng các xã, phường tỉnh Bắc Ninh, tạo nên dấu ấn đặc biệt trong hành trình lan tỏa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đến từng cơ sở, từng cán bộ, đảng viên và người dân.

Ngày 12/1, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức trao 99 tượng Bác Hồ tặng các xã, phường tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, việc trao tặng tượng Bác là hành động tri ân, đồng thời là một lời nhắc nhở thiêng liêng để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; noi gương Người về tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường và tận tụy vì nước, vì dân.

Tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Bộ Quốc phòng trao tặng 99 xã, phường tỉnh Bắc Ninh mang ý nghĩa đặc biệt, nhất là trong bối cảnh mô hình chính quyền mới ngày càng hoàn thiện, vận hành thông suốt. Việc đặt tượng Bác tại trụ sở chính quyền cơ sở sẽ góp phần củng cố nền tảng tư tưởng của hệ thống chính trị cấp xã, tạo điểm tựa tinh thần cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng thời, việc đặt tượng Bác tại trụ sở chính quyền cơ sở góp phần tăng cường đoàn kết máu thịt quân - dân, góp phần giáo dục lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc theo lời Bác dặn: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm; việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh.”

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức trao 99 tượng Bác Hồ tặng các xã, phường tỉnh Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng cho biết thêm, tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng trao tặng là món quà có ý nghĩa thiêng liêng; đồng thời là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn đối với hệ thống chính trị và nhân dân các địa phương trong tỉnh, nhất là trong giai đoạn Bắc Ninh đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phấn đấu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các địa phương khẩn trương lựa chọn vị trí đặt tượng, bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định; quản lý, giữ gìn tượng Bác chu đáo, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với Người; phát huy hình ảnh tượng Bác như một biểu tượng của tinh thần đoàn kết, của ý chí đổi mới và khát vọng phát triển; gắn với phong trào thi đua yêu nước.