Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự triển lãm hàng không lớn tại Dubai

TPO - Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn, tham dự Triển lãm Hàng không Dubai (Dubai Airshow 2025) tại Dubai; thăm và làm việc với Bộ Quốc phòng UAE.

Là một trong những triển lãm hàng không quốc tế hàng đầu thế giới, Triển lãm Hàng không Dubai 2025 quy tụ gần 1.500 đơn vị đến từ 98 quốc gia, với gần 200 máy bay được trưng bày ấn tượng. Dubai Airshow 2025 còn giới thiệu những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực hàng không và công nghệ quốc phòng.

Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tham quan một khu trưng bày tại Dubai Airshow 2025.

Việc Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia triển lãm thể hiện sự quan tâm đối với hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, khẳng định Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện tăng cường trao đổi, hợp tác quốc tế về lĩnh vực công nghiệp quốc phòng theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng pháp luật của Việt Nam và các cam kết quốc tế khác.

Tham quan các gian hàng, tiếp xúc với các doanh nghiệp quốc phòng của UAE và một số nước tại triển lãm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến đề nghị các nước và Việt Nam thúc đẩy trao đổi, tìm hiểu khả năng hợp tác, phù hợp với năng lực của mỗi bên, thống nhất về phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác công nghiệp quốc phòng trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ triển lãm, chiều 17/11, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn EDGE của UAE.

Lễ ký Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn EDGE của UAE.

EDGE là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, được thành lập nhằm phát triển các giải pháp linh hoạt và đột phá cho quốc phòng, đồng thời là chất xúc tác cho sự thay đổi và chuyển đổi.

Bản ghi nhớ nhằm tạo nền tảng vững chắc cho tiềm năng hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao. Đồng thời, Bản ghi nhớ cũng ra lộ trình cho các sáng kiến chung, cùng quan tâm, bao gồm tiềm năng phát triển mô hình sản xuất thiết bị gốc tại Việt Nam cho các linh kiện và mô-đun kết nối với các dòng sản phẩm EDGE, hướng đến UAE và các thị trường xuất khẩu khác, mở rộng cơ hội nghiên cứu, trao đổi, chuyển giao công nghệ, hợp tác đào tạo công nghệ.