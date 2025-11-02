Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Chiến tranh Mỹ bàn về hợp tác quốc phòng song phương

TPO - Chiều 2/11, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tới thăm Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai Bộ trưởng đã đồng chủ trì cuộc hội đàm quân sự cấp cao giữa đoàn đại biểu hai nước, tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Hợp tác và phát triển bền vững

Tại hội đàm, hai bên thống nhất, thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mỹ được triển khai phù hợp với chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng, cũng như các văn bản, thỏa thuận đã ký kết.

Bộ trưởng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Pete Hegseth tới dự hội đàm cấp cao, tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Ảnh: Nguyễn Minh

Sự hợp tác này đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế đối thoại - tham vấn được duy trì định kỳ, luân phiên tại mỗi nước; hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, quân y, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa; hợp tác quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng tiếp tục được thúc đẩy; phối hợp trong các cơ chế đa phương khu vực, nhất là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Phát biểu tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong thời điểm hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995-2025), góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam - Mỹ, cũng như hợp tác quốc phòng song phương hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam trân trọng cảm ơn Bộ Chiến tranh Mỹ đã duy trì hỗ trợ đào tạo tiếng Anh và các chuyên ngành, trong đó có gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cho quân nhân Việt Nam thông qua các khóa học, tập huấn, hội nghị, hội thảo ở trong và ngoài nước. Các trang thiết bị và cơ sở hạ tầng do Mỹ hỗ trợ đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam.

Ảnh: Nguyễn Minh

Hai Bộ trưởng duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quang cảnh lễ đón Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là điểm sáng, được lãnh đạo cấp cao hai nước cam kết mạnh mẽ, thể hiện trên 3 nội dung.

Trong đó, hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh tiếp tục được triển khai, với việc công bố khoản hỗ trợ mới trị giá 130 triệu USD dành cho Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa.

Đặc biệt, ngày 31/10/2025, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam - thay mặt Bộ Chiến tranh và Bộ Ngoại giao Mỹ, đã ký Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA) cũng được triển khai hiệu quả. Đến nay, sau 160 đợt hoạt động hỗn hợp, Việt Nam đã trao trả cho Mỹ 994 hòm đựng hài cốt, trong đó phía Mỹ thông báo đã kết luận nhận dạng được 740 trường hợp. Đây là thành quả của sự nỗ lực của cả hai nước trong suốt hơn 50 năm qua.

Bộ trưởng Phan Văn Giang phát biểu tại hội đàm.

Bộ trưởng Pete Hegseth phát biểu tại hội đàm.

Về tìm kiếm bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh, Việt Nam đánh giá cao các thông tin, tài liệu liên quan đến bộ đội Việt Nam do Mỹ cung cấp, cũng như hỗ trợ của Mỹ trong nâng cao năng lực giám định hài cốt chiến tranh.

Từ khi hai bên ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực này vào tháng 7/2021 đến nay, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã xác minh 44/45 bộ hồ sơ thông tin tiếp nhận từ phía Mỹ và tiếp tục tích cực triển khai tìm kiếm.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Thời gian tới, để tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, hai bên thống nhất tập trung vào một số nội dung: trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại - tham vấn đã có; hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác quân, binh chủng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, quân y, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc...; tiếp tục phối hợp trong các cơ chế quốc phòng đa phương, nhất là trong khuôn khổ ADMM+.

Bộ trưởng Phan Văn Giang giới thiệu với Bộ trưởng Pete Hegseth các hình ảnh phản ánh mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn phía Mỹ tiếp tục hỗ trợ Bộ Quốc phòng Việt Nam trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh mạng. Việt Nam cũng sẵn sàng mời các sĩ quan Mỹ sang học tiếng Việt và tham gia khóa Quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam.

Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, Việt Nam đề nghị Mỹ tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh; hoàn tất quy trình nội bộ để đảm bảo các nguồn vốn viện trợ không hoàn lại được thực hiện như đã thống nhất, bao gồm khoản ngân sách bổ sung 130 triệu USD cho dự án sân bay Biên Hòa.

Cùng với việc tiếp tục hợp tác tìm kiếm bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh; Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động MIA, nhằm đảm bảo nỗ lực của hai bên đẩy nhanh công tác tìm kiếm đạt hiệu quả cao nhất.

Kết thúc hội đàm, hai bên đã tiến hành trao đổi kỷ vật chiến tranh.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của phía Việt Nam, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết, chuyến thăm lần này khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ quốc phòng song phương, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Ông Pete Hegseth nhấn mạnh, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong tổng thể quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, góp phần xây dựng lòng tin giữa hai nước, hai quân đội và nhân dân hai nước.

Theo Bộ trưởng Pete Hegseth, Mỹ ủng hộ một nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cũng trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của Bộ Quốc phòng và Việt Nam trong hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao việc Mỹ cử các quan chức quốc phòng cấp cao, cùng các trang thiết bị quốc phòng hiện đại tham gia trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, góp phần vào thành công chung của sự kiện. Cho biết Bộ Quốc phòng Việt Nam có kế hoạch tiếp tục tổ chức triển lãm lần thứ 3 vào cuối năm 2026, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn lãnh đạo Bộ Chiến tranh Mỹ và các doanh nghiệp quốc phòng nước này tiếp tục ủng hộ, tham gia.