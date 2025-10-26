Việt Nam và Mỹ ra tuyên bố chung về thương mại đối ứng

TPO - Theo tuyên bố chung, Việt Nam và Mỹ sẽ cùng hợp tác trên tinh thần xây dựng để giải quyết các rào cản phi thuế quan, thống nhất các cam kết liên quan đến thương mại số, dịch vụ và đầu tư; thảo luận về sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững...

Ngày 26/10, Việt Nam và Mỹ đã đồng ý công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng (Tuyên bố chung) nhân dịp Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tổ chức từ ngày 26-28/20 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Tuyên bố chung thể hiện kết quả về đàm phán thương mại đối ứng giữa hai nước đến nay, đồng thời ghi nhận nỗ lực của các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ trong việc xây dựng quan hệ kinh tế, thương mại trên cơ sở cân bằng, ổn định và bền vững, phù hợp với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Tuyên bố chung đề cập đến các nội dung chính của Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng. Theo đó, cả Việt Nam và Mỹ sẽ cùng hợp tác trên tinh thần xây dựng để giải quyết mối quan tâm của cả hai bên liên quan đến các rào cản phi thuế quan, thống nhất các cam kết liên quan đến thương mại số, dịch vụ và đầu tư; thảo luận về sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững cũng như tăng cường hợp tác để nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng…

Việt Nam và Mỹ nhất trí sẽ tiếp tục hoàn thành Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Các điều khoản chính của Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa Mỹ và Việt Nam sẽ bao gồm:

Việt Nam sẽ dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho gần như toàn bộ hàng xuất khẩu nông nghiệp và công nghiệp của Mỹ.

Mỹ sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% như được quy định tại Sắc lệnh Hành pháp số 14257 ngày 2 tháng 4 năm 2025, đã được sửa đổi, đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam; đồng thời sẽ xác định các sản phẩm trong danh mục nêu tại Phụ lục III của Sắc lệnh Hành pháp số 14356 ngày 5 tháng 9 năm 2025 - “Điều chỉnh thuế tiềm năng đối với các đối tác có định hướng tương đồng” - để được hưởng mức thuế đối ứng 0%.

Mỹ và Việt Nam sẽ hợp tác trên tinh thần xây dựng nhằm nỗ lực giải quyết mối quan tâm của cả hai bên liên quan đến các rào cản phi thuế quan ảnh hưởng đến thương mại song phương trong các lĩnh vực ưu tiên.

Việt Nam đã nhất trí xử lý các rào cản nêu ở trên như chấp nhận phương tiện được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn và khí thải của Mỹ; giải quyết các vấn đề liên quan đến giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế của Mỹ; đơn giản hóa các yêu cầu theo quy định và quy trình phê duyệt đối với dược phẩm của Mỹ; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Việt Nam theo một số điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ mà Việt Nam là thành viên; và giải quyết các quan ngại của Mỹ liên quan đến thủ tục đánh giá sự phù hợp.

Mỹ và Việt Nam đã cam kết xử lý và ngăn ngừa các rào cản đối với sản phẩm nông nghiệp của Mỹ tại thị trường Việt Nam, trong đó có cơ chế giám sát theo quy định của Mỹ và chấp nhận các giấy chứng nhận đã được hai bên thống nhất do các cơ quan quản lý của Mỹ cấp.

Mỹ và Việt Nam sẽ thống nhất các cam kết liên quan đến thương mại số, dịch vụ và đầu tư.

Mỹ và Việt Nam sẽ thảo luận về sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường, hải quan và tạo thuận lợi thương mại, thực hiện quy định tốt và các hành vi làm biến dạng thương mại (nếu có) của doanh nghiệp nhà nước.

Mỹ và Việt Nam cam kết tăng cường hợp tác nhằm hướng tới các mục tiêu chung trong việc nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trong đó có việc xử lý hành vi lẩn tránh thuế và phối hợp trong kiểm soát xuất khẩu.

Ngoài ra, Mỹ và Việt Nam ghi nhận các thỏa thuận thương mại gần đây giữa các doanh nghiệp Mỹ và Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, hàng không vũ trụ và năng lượng.

Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã ký hợp đồng với Boeing để mua 50 máy bay với tổng giá trị trên 8 tỷ đô la Mỹ.

Các doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết hai mươi biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp Mỹ về việc mua các mặt hàng nông sản của Mỹ, với tổng giá trị ước tính hơn 2,9 tỷ USD.

Trong vài tuần tới, Mỹ và Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi để hoàn tất nội dung Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, chuẩn bị cho việc ký kết Hiệp định và tiến hành các thủ tục nội bộ cần thiết để Hiệp định chính thức có hiệu lực.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo hướng đến hoàn thành Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng trên nguyên tắc cởi mở, xây dựng, bình đẳng, tôn trọng độc lập, tự chủ, thể chế chính trị, cùng có lợi và cân nhắc tới trình độ phát triển của nhau.

Từ cuối tháng 4, Việt Nam và Mỹ đã tổ chức nhiều phiên đàm phán thương mại đối ứng ở cả cấp kỹ thuật và cấp Bộ trưởng. Đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng đoàn. Nhiều phiên đàm phán trực tiếp và trực tuyến đã diễn ra giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên với Trưởng Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick.

Rạng sáng ngày 1/8, (giờ Việt Nam), Nhà Trắng đã đăng tải Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng, theo đó Mỹ điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ được liệt kê trong Phụ lục I. Theo Phụ lục này, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%.

Theo số liệu của Cục Hải quan, tính đến hết tháng 9, tổng kim ngạch trao đổi thương mại song phương giữa hai nước đạt khoảng 126,4 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ 112,8 tỷ USD, tăng 27,7%, chiếm tỷ trọng 32,3% kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu từ Mỹ 13,6 tỷ USD, tăng 23,6%, chiếm 4,1% tổng kim ngạch nhập khẩu.