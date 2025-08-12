Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Reuters: Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh hoãn thuế đối ứng với Trung Quốc thêm 90 ngày

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã gia hạn lệnh ngừng áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày, đúng thời điểm lượng hàng nhập khẩu vào Mỹ tăng vọt trước mùa lễ hội cuối năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp hoãn việc áp dụng mức thuế quan ba chữ số đối với hàng hóa Trung Quốc cho đến giữa tháng 11.

Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra thông báo chính thức. Bộ Tài chính và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ không trả lời yêu cầu bình luận.

Trước đó, lệnh hoãn áp thuế giữa Bắc Kinh và Washington dự kiến sẽ hết hạn vào lúc 0h01 ngày 12/8 (giờ Mỹ).

Mùa thu là thời điểm quan trọng khi các nhà bán lẻ Mỹ tăng cường nhập khẩu hàng hóa cho mùa Giáng sinh, bao gồm đồ điện tử, may mặc và đồ chơi.

Sắc lệnh mới sẽ ngăn chặn việc thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc tăng vọt lên 145%, trong khi thuế quan của Trung Quốc đối với hàng hóa Mỹ dự kiến sẽ lên tới 125%. Với sắc lệnh này, Mỹ sẽ tiếp tục áp thuế 30% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi thuế của Trung Quốc đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ là 10%.

"Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra", ông Trump phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 11/8, nhấn mạnh điều mà ông gọi là mối quan hệ tốt đẹp của mình với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Đó là tin tích cực. Kết hợp với một số bước đi hạ nhiệt căng thẳng mà cả Mỹ và Trung Quốc đã thực hiện trong những tuần gần đây, điều này cho thấy cả hai bên đang cố gắng xem liệu họ có thể đạt được một thỏa thuận nào đó để đặt nền móng cho cuộc gặp giữa ông Tập và ông Trump vào mùa thu này hay không", Wendy Cutler, cựu quan chức thương mại cấp cao của Mỹ, hiện là phó chủ tịch Viện Chính sách Xã hội châu Á, cho biết.

Ông Trump nói với CNBC tuần trước, rằng Mỹ và Trung Quốc đang tiến rất gần đến một thỏa thuận thương mại, và ông sẽ gặp ông Tập trước cuối năm nay nếu đạt được thỏa thuận.

Trước đó, hôm 10/8, ông Trump đã đề nghị Trung Quốc tăng gấp bốn lần lượng đậu nành mua của Mỹ, nhưng vẫn chưa rõ liệu Bắc Kinh có đồng ý hay không.

Washington cũng đang gây sức ép buộc Bắc Kinh ngừng mua dầu của Nga, với việc ông Trump đe dọa sẽ áp đặt thuế quan thứ cấp đối với Trung Quốc.

Minh Hạnh
Reuters
