Người Ukraine 'cầu nguyện' hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ sẽ diễn ra tốt đẹp

TPO - Đại sứ Ukraine tại Mỹ cho biết, toàn thể Ukraine “đang cầu nguyện” với hy vọng hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin “sẽ đạt được những kết quả tuyệt vời”.

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova. (Ảnh: Greg Nash)

Trả lời phỏng vấn đài CBS News trên chương trình “Face the Nation”, Đại sứ Oksana Markarova nói: “Chúng tôi muốn Nga dừng lại. Và chúng tôi thực sự hy vọng rằng những động thái này của Tổng thống Trump, cùng các gói trừng phạt đang được thảo luận, các lệnh trừng phạt thứ cấp đã được áp dụng nhằm vào những nước giúp đỡ Nga, sẽ thuyết phục Nga rằng đã đến lúc họ phải chấm dứt chiến dịch của mình”.

Đại sứ Markarova cho biết, bà đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Trump, cũng như chuyến thăm gần đây của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tới Anh để thảo luận về những nỗ lực hòa bình.

Theo bà Markarova, việc Tổng thống Trump tăng thuế đối với Ấn Độ khiến bà cảm thấy "tự tin rằng Mỹ sẽ xuất phát từ lập trường sức mạnh, hòa bình thông qua sức mạnh, và điều đó sẽ cho phép chúng ta cùng nhau tìm ra giải pháp ngăn chặn xung đột”.

Tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tăng thuế quan đối với Ấn Độ thêm 25% do nước này mua dầu của Nga, nâng tổng mức thuế mà Mỹ áp đặt đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ lên 50%.

Dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh về Ukraine vào ngày 15/8 tại Alaska.

Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Matthew Whitaker cho biết, có khả năng" ông Zelensky sẽ tham dự cuộc gặp sắp tới giữa ông Trump và ông Putin tại Alaska.

Tuy nhiên, bà Markarova không xác nhận liệu Tổng thống Ukraine Zelensky có xuất hiện hay không.