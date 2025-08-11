Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

NATO cam kết cung cấp vũ khí cho Ukraine trước thềm thượng đỉnh Nga - Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine bằng việc cam kết cung cấp thêm vũ khí. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thượng đỉnh Nga - Mỹ đang đến gần.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte, trong một bài phát biểu trên CBS News, cho biết, việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ tiếp tục bất kể kết quả của các cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Nga.

Quan chức này lưu ý rằng, hai gói viện trợ đầu tiên từ Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy, và Thụy Điển đã được chuyển giao. Dự kiến trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều thông báo, thể hiện cam kết hỗ trợ liên tục.

ttk.jpg
Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Getty Images

Theo Tổng thư ký NATO, trên thực tế, Mỹ đã nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine, với nguồn tài trợ đến từ các nước châu Âu. Ông lưu ý rằng, khoản viện trợ mới này bổ sung cho các hỗ trợ hiện có của châu Âu, bao gồm cả các khoản đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. NATO sẽ chịu trách nhiệm điều phối cung cấp hàng hóa để đảm bảo Ukraine có đủ nguồn lực cần thiết cho các hoạt động chiến đấu.

Khi được hỏi về hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ sắp tới, ông Mark Rutte cho biết: "Đây sẽ là phép thử với ông Putin, nếu ông ấy không nghiêm túc, thì mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó. Ngược lại, nếu ông ấy nghiêm túc, thì từ thứ Sáu (15/8) trở đi, tiến trình sẽ tiếp tục".

Ngày 15/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp tại Alaska để thảo luận về giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine.

Nguồn tin từ Nhà Trắng tiết lộ, Tổng thống Trump sẵn sàng mời ông Zelensky tham dự cuộc họp, nhưng các công tác chuẩn bị hiện chỉ tập trung cho cuộc gặp song phương giữa ông Trump và ông Putin.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#NATO #Ukraine #vũ khí #thượng đỉnh Nga-Mỹ #viện trợ quân sự #Mark Rutte #đàm phán hoàn bình #xung đột Nga-Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục