Mỹ nói thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine khó có thể làm hài lòng cả hai bên

Minh Hạnh

TPO - Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho rằng, một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine sẽ khó có thể làm hài lòng cả hai bên. Thay vào đó, nên tìm ra một giải pháp mà hai bên đều có thể chấp nhận dựa trên thực tế tiền tuyến.

mgj45nhu7bizziaydmhlsxqc2i.jpg
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn với Fox News, Phó Tổng thống Mỹ Vance nói: "Điều này sẽ không thể khiến bất kỳ ai thực sự hài lòng. Cả người Nga và người Ukraine, có lẽ, cuối cùng, đều sẽ không hài lòng với nó”.

Ông Vance cho biết, giải pháp cho xung đột Ukraine nên dựa trên tiền tuyến hiện có. Ông mô tả đây là “một nền tảng thực tế dù chưa hoàn hảo” cho nền hòa bình thông qua đàm phán.

“Nếu nhìn vào tiền tuyến hiện tại giữa Nga và Ukraine, chúng ta sẽ cố gắng tìm ra một giải pháp đàm phán mà cả Ukraine và Nga đều có thể chấp nhận, và việc đổ máu sẽ dừng lại”, ông Vance nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tại Alaska để đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Ông Trump tiết lộ, Nga và Ukraine đã gần đạt được một thỏa thuận ngừng bắn có thể chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ba năm rưỡi. Thỏa thuận này có thể yêu cầu Ukraine phải nhượng lại một phần lãnh thổ đáng kể.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Kiev không thể vi phạm hiến pháp của mình về các vấn đề lãnh thổ. "Người Ukraine sẽ không trao đất đai của họ cho đối thủ“, ông Zelensky nói.

Theo Phó Tổng thống Vance, Mỹ đang nỗ lực dàn xếp các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nhưng ông “không nghĩ việc lãnh đạo Nga gặp Ukraine trước khi trò chuyện với ông Trump sẽ mang lại hiệu quả”.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, ông Trump sẵn sàng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với cả hai nhà lãnh đạo, nhưng hiện tại Nhà Trắng đang lên kế hoạch cho cuộc gặp song phương theo yêu cầu của ông Putin.

Về việc viện trợ cho Kiev, ông Vance đề xuất, các nước châu Âu ủng hộ Kiev nên đóng vai trò lớn hơn trong việc cung cấp tài chính nếu họ “quá quan tâm đến cuộc xung đột này".

Ông nói: “Tôi nghĩ người Mỹ không còn muốn tiếp tục đổ tiền thuế vào cuộc xung đột này. Nếu châu Âu muốn đứng ra mua vũ khí từ các nhà sản xuất Mỹ, chúng tôi đồng ý. Nhưng chúng tôi sẽ không tự mình tài trợ nữa”.

Cuộc phỏng vấn được công bố sau khi ông Vance gặp gỡ một số quan chức Tây Âu và Ukraine tại London, bao gồm cả Ngoại trưởng Anh David Lammy. Theo báo giới, chuyến đi của ông Vance nhằm mục đích mở đường cho hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ vào cuối tuần này.

Minh Hạnh
Reuters
#Nga #Ukraine #đàm phán hòa bình #xung đột Nga - Ukraine #Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance #hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

