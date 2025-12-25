Bộ Quốc phòng Nga tiếp nhận lô máy bay chiến đấu Su-35S cuối cùng

TPO - Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC) đã sản xuất và bàn giao thêm một lô máy bay chiến đấu đa năng Su-35S cho Bộ Quốc phòng Nga. Đây là lô hàng cuối cùng trong năm 2025.

"Tập đoàn Máy bay Thống nhất thuộc Tập đoàn Nhà nước Rostec đã sản xuất và bàn giao thêm một lô máy bay chiến đấu đa năng Su-35S cho Bộ Quốc phòng Nga. Các máy bay đã hoàn thành một loạt các thử nghiệm trên mặt đất và trên không tại nhà máy. Đây là lô cuối cùng được giao trong năm 2025", Văn phòng báo chí của Rostec nêu rõ.

Giám đốc điều hành UAC, ông Vadim Badekha cho biết, năm 2025 là giai đoạn làm việc cao điểm đối với các doanh nghiệp thuộc UAC nhằm thực hiện các đơn đặt hàng quốc phòng của chính phủ. Một số nhà máy đã hoàn tất kế hoạch sản xuất trong năm, trong khi các cơ sở còn lại đang hoàn thành những hợp đồng cuối cùng.

Máy bay chiến đấu Su-35S hiện là một trong những loại máy bay được ưa chuộng và hiệu quả nhất trong lực lượng vũ trang Nga. Tập đoàn nhà nước đặc biệt nhấn mạnh những thành tích chiến đấu của mẫu máy bay này, lưu ý rằng Su-35S có số lượng mục tiêu bị phá hủy cao nhất trong các chiến dịch quân sự đặc biệt.

Với khả năng cơ động cao, hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và vũ khí mạnh mẽ, Su-35S được đánh giá là dòng tiêm kích chiến đấu chủ lực thực hiện vai trò chiếm ưu thế trên không. Việc bàn giao lô máy bay mới được cho là sẽ góp phần tăng cường năng lực tác chiến cho các trung đoàn không quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh xung đột kéo dài.



Rostec cũng cho biết năm 2025 ghi nhận sản lượng máy bay chiến đấu ở mức cao kỷ lục, đồng thời các nhà máy của tập đoàn đang triển khai kế hoạch sản xuất cho năm 2026 nhằm tiếp tục đáp ứng nhu cầu của Bộ Quốc phòng Nga.

Trước đó, vào tháng 11, Bộ Quốc phòng cũng đã nhận được các lô máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM2 mới, được các phi công đánh giá cao về hiệu suất và độ tin cậy.

Việc bổ sung và hiện đại hóa đội hình tiêm kích không chỉ phản ánh năng lực của nhà sản xuất mà còn thể hiện khả năng đáp ứng kịp thời nhu cầu của mặt trận.

Tập đoàn nhà nước nhấn mạnh, các nhà sản xuất máy bay sẽ tiếp tục mở rộng năng lực và cải tiến công nghệ trong năm tới để duy trì khả năng phòng thủ của đất nước ở mức cao.

