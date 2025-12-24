Quân y Việt Nam phản ứng nhanh trước tình huống bất ngờ của Phái bộ UNMISS

TPO - Tại Nam Sudan, lực lượng Quân y Việt Nam đã xử trí thành công tình huống “Code Blue” do Trưởng đoàn kiểm tra của Phái bộ UNMISS đưa ra bất ngờ.

Đoàn kiểm tra, đánh giá năng lực sẵn sàng hoạt động (Operational Readiness Assessment - ORA) của Liên Hợp Quốc vừa tiến hành kiểm tra định kỳ, toàn diện về mức độ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo ủy nhiệm của Liên Hợp Quốc (LHQ) đối với các đơn vị quân sự, trong đó có lực lượng quân y tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.

﻿ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam thực hiện các quy trình trong đợt kiểm tra.

Đoàn kiểm tra do Đại tá Nergui Sodnom - Trưởng Cơ quan y tế Phái bộ làm trưởng đoàn, cùng đại diện các cơ quan chức năng của Sở chỉ huy Phái bộ UNMISS và Phân khu UNITY ở Nam Sudan.

Các nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ huy, điều hành; tổ chức biên chế, quản lý quân số; công tác huấn luyện quân sự và huấn luyện chuyên môn y tế; bảo đảm hậu cần - kỹ thuật; hệ thống quy trình thao tác chuẩn, kế hoạch dự phòng; công tác an toàn, vệ sinh môi trường; thông tin liên lạc; phối hợp dân sự - quân sự; việc chấp hành kỷ luật, quy tắc ứng xử theo quy định của LHQ.

Trong khuôn khổ đợt kiểm tra, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC 2.7) của Việt Nam đã phối hợp với các BVDC cấp 1 trong Phân khu UNITY được giao tổ chức diễn tập xử trí tình huống thương vong hàng loạt. Đây là nội dung quan trọng, sát với thực tiễn tác chiến và bảo đảm y tế trong điều kiện phái bộ tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh.

Kịch bản diễn tập được bảo mật hoàn toàn cho đến trước giờ bắt đầu, với tình huống gồm 10 nạn nhân thương vong, đa dạng về mức độ, nguyên nhân và loại hình tổn thương.

Theo phân công, các BVDC cấp 1 thực hiện phân loại, sơ cứu ban đầu tại hiện trường và tổ chức vận chuyển thương binh về BVDC 2.7 của Việt Nam để tiếp tục phân loại, phân luồng và điều trị chuyên sâu theo đúng quy trình của LHQ.

﻿ ﻿ Một số hình ảnh trong đợt kiểm tra của Phái bộ UNMISS và Phân khu UNITY ở Nam Sudan.

Cuộc diễn tập diễn ra trong điều kiện áp lực lớn về thời gian và nguồn lực, khi một bộ phận cán bộ, nhân viên của BVDC 2.7 đang thực hiện chế độ nghỉ phép theo kế hoạch.

Đặc biệt, việc điều động 10 quân nhân ngẫu nhiên tham gia làm “quân xanh”, trực tiếp đóng vai bệnh nhân phục vụ diễn tập, là quyết định được đưa ra ngay trước thời điểm nội dung diễn tập được công bố, khiến quân số trực tiếp tham gia bảo đảm nhiệm vụ bị giảm đáng kể.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức chỉ huy và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, BVDC 2.7 đã hoàn thành tốt toàn bộ nội dung diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh, đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn của LHQ.

Đáng chú ý, đơn vị đã xử trí thành công tình huống “Code Blue” - tình huống cấp cứu bệnh nhân ngừng tim phổi, do Trưởng đoàn kiểm tra đưa ra bất ngờ. Qua đó thể hiện rõ bản lĩnh, khả năng phản ứng nhanh và trình độ chuyên môn vững vàng của đội ngũ quân y Việt Nam.

Kết luận đợt kiểm tra, Đại tá Nergui Sodnom - Trưởng Cơ quan y tế Phái bộ, ghi nhận các đơn vị đáp ứng tốt yêu cầu của ORA; đồng thời đưa ra những khuyến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện năng lực, trong đó nhấn mạnh việc chuẩn hóa trang bị sơ cứu, tăng cường huấn luyện cứu thương chiến thuật của các BVDC cấp 1 và nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các BVDC cấp 1 và cấp 2.

Đối với BVDC cấp 2 Việt Nam, Đại tá Nergui Sodnom đánh giá cao tinh thần hợp tác, tác phong chuyên nghiệp, sự tiến bộ rõ rệt về chuyên môn và khả năng giao tiếp, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục củng cố, hoàn thiện hơn nữa năng lực sẵn sàng hoạt động trong thời gian tới.