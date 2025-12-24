Khắc phục tình trạng kiêm nhiệm kéo dài của cán bộ văn hóa trong Quân đội

TPO - Đó là chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, ngày 24/12, tại Hà Nội.

Dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Các đại biểu về dự hội nghị.

Giai đoạn 2021-2025, toàn quân đã cơ bản hoàn thành việc kiện toàn tổ chức, từng bước sắp xếp, điều chỉnh biên chế, chuẩn hóa tiêu chuẩn chức danh phù hợp với từng loại hình thiết chế văn hóa.

Toàn quân đã tiến hành rà soát, sắp xếp lại, bổ sung, hoàn chỉnh 12.247 thiết chế văn hóa ở các cấp, sau sáp nhập (tính đến tháng 9/2025) còn 11.174. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ bản đầy đủ, thống nhất về loại hình, tên gọi, cơ quan quản lý chỉ đạo từ cấp đại đội đến toàn quân.

Cùng với đó, toàn quân đã thực hiện nghiêm túc biểu tổ chức biên chế các thiết chế văn hóa theo quy hoạch. Toàn quân từng bước khắc phục tình trạng dôi dư, sắp xếp phù hợp, bảo đảm yêu cầu “tinh, gọn, mạnh”; giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng tinh giản đúng quy định của pháp luật, bảo đảm ổn định tư tưởng, tổ chức; tăng cường điều chuyển cán bộ có năng lực, chuyên môn đảm nhiệm công tác văn hóa văn nghệ tại đơn vị.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Việc kiện toàn tổ chức đi đôi với phân công, phân nhiệm rõ ràng, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và gắn với đặc thù từng loại hình đơn vị; cân đối được vấn đề điều chỉnh về tổ chức và không tăng biên chế...

Đánh giá cao kết quả đạt được trong việc thực hiện quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, qua 5 năm triển khai thực hiện, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị và cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về nội dung trên.

Với việc quy hoạch tập trung sâu và hướng mạnh về cơ sở, cơ bản hoàn thành mục tiêu, lộ trình giai đoạn 2021-2025, chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa được nâng lên; nhiều hoạt động ghi dấu ấn nổi bật, tạo động lực thúc đẩy xây dựng môi trường văn hóa và đời sống văn hóa, tinh thần của Quân đội phát triển.

Quang cảnh hội nghị.

Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu, thời gian tới, cần đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, hiện đại, bền vững. Các cơ quan chức năng nghiên cứu tham mưu bổ sung nguồn kinh phí tương xứng, triển khai kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm, ưu tiên các đơn vị vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đơn vị đủ quân, đảm bảo đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa đối với các đơn vị.

Thượng tướng Trương Thiên Tô cũng lưu ý, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa; gắn các hoạt động văn hóa với giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống...; tổ chức tốt các hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, liên hoan nghệ thuật quần chúng, phát huy vai trò thế mạnh của các nhà hát, dàn nhạc giao hưởng Quân đội.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động văn hóa, hoạt động thư viện số, áp dụng phần mềm quản lý, xây dựng phòng đọc điện tử, hệ thống cơ sở dữ liệu số dùng chung của các nhà, phòng truyền thống, trưng bày ảo, kết nối liên thông dữ liệu hệ thống thiết chế văn hóa toàn quân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên văn hóa vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tổ chức biên chế hợp lý, khắc phục tình trạng kiêm nhiệm kéo dài.