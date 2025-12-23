Tàu ngầm hạt nhân Mỹ cập cảng Hàn Quốc

TPO - Hôm thứ Ba (23/12), một tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đã cập cảng căn cứ hải quân trọng yếu ở thành phố Busan, phía đông nam Hàn Quốc, để tiếp tế nhu yếu phẩm và cho các thành viên thủy thủ đoàn nghỉ ngơi.

Theo thông báo của Hải quân Hàn Quốc, sáng ngày 23/12, tàu ngầm tấn công USS Greeneville thuộc lớp Los Angeles đã tiến vào căn cứ hải quân ở Busan, cách Seoul khoảng 330 km về phía đông nam.

"Chúng tôi có kế hoạch tăng cường trao đổi và hợp tác giữa hải quân Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời củng cố khả năng phòng thủ chung nhân dịp tàu USS Greeneville tiến vào cảng", thông báo cho biết.

Tàu ngầm hạt nhân USS Greeneville của Mỹ cập cảng Busan.

Tàu USS Greeneville đã ghé thăm Hàn Quốc ba lần, lần gần nhất là vào năm 2016. Chuyến thăm hôm thứ Ba đánh dấu lần đầu tiên một tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đến Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức vào tháng 6.

Sự xuất hiện của USS Greeneville diễn ra khoảng 10 tháng sau khi tàu USS Alexandria thuộc lớp Los Angeles cũng ghé thăm căn cứ hải quân này với mục đích tương tự vào tháng hồi tháng 2.

USS Greeneville (SSN-772) là tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc lớp Los Angeles của Hải quân Mỹ, được đặt tên theo thành phố Greeneville, Tennessee. Được chế tạo tại Công ty đóng tàu và sửa chữa tàu Newport News ở Virginia, lễ đặt ky tàu diễn ra vào tháng 2/1992. Tàu được hạ thủy vào tháng 9/1994 và được đưa vào biên chế vào tháng 2/1996.

Tàu ngầm lớp Los Angeles được thiết kế cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm tác chiến chống tàu ngầm, thu thập thông tin tình báo và tấn công mục tiêu trên bộ bằng tên lửa hành trình Tomahawk. Tàu Greeneville được trang bị bốn ống phóng ngư lôi 533 mm và 12 ống phóng thẳng đứng (VLS) cho tên lửa Tomahawk. Tàu được trang bị lò phản ứng hạt nhân S6G, cho phép đạt tốc độ vượt 30 hải lý/giờ.